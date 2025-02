García-Pozuelo ingresa en la Real Academia de Bellas Artes

El arquitecto riojano Domingo García-Pozuelo Asins ha sido nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La sesión plenaria de ... la institución aprobó el pasado 10 de febrero su nombramiento como académico por La Rioja, a propuesta de Rafael Manzano, Antonio Almagro y Luis Fernández-Galiano.

Formado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, el año pasado expuso en el Centro de la Cultura del Rioja 'Lugares habitados'. Domingo García-Pozuelo nació en Murcia en 1947, reside en Logroño, colabora tanto en Diario LA RIOJA como en TVR, también ejerce de fotógrafo y ha trabajado como arquitecto, formando parte del equipo técnico de IDOM que dirigió la construcción del hotel Marqués de Riscal de Elciego (Álava). La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con sede en Madrid, fue fundada en 1752 y tiene como fin «fomentar la creatividad artística, así como el estudio, difusión y protección de las artes y del patrimonio cultural, muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y las nuevas artes de la imagen».

«En noviembre, a través de Almagro, me propusieron ser miembro y después tuve los avales de gente que está dentro de la academia, como Fernández-Galiano y Manzano, ambos catedrático. Es un procedimiento lento pero ya es oficial que han aprobado mi nombramiento», explicaba ayer el propio Domingo García-Pozuelo, que se une a otros riojanos que ya forman parte de la institución, como son Begoña Arrúe y Gabriel Moya Valgañón.

«El respeto al pasado debe ser coherente y si es en un monumento, con más razón. Y no hacer excesivas intervenciones»

Ahora el arquitecto debe contestar a la academia aceptando el nombramiento, todo muy protocolario. «Creo que dan un diploma y una insignia, pero por el camino no hay más actos, que yo sepa», apunta García-Pozuelo. «A estas edades uno recibe estas cosas con satisfacción, es un honor. Tendré que aportar, como corresponsal en La Rioja, opiniones, datos e informes de lo que suceda aquí. Es como un premio cuando estás cerca de la orilla, aunque no tengo ninguna intención de llegar a ella todavía», bromea.

No alterar el monumento

El arquitecto considera que su nombramiento corresponde a su vinculación con el patrimonio histórico y su formación arquitectónica. «Me pedirían informes y opinión sobre temas como la restauración del puente Mantible o intervenciones en los monasterios de San Millán de la Cogolla, es lo que parece más lógico», opina García Pozuelo.

Entre sus mayores preocupaciones en el ámbito del patrimonio se encuentran las restauraciones. «Llevo debatiendo años sobre el criterio de intervención, tema que ha evolucionado mucho desde la dictadura a la democracia, con disparidad de criterios, hasta que uno va ocupando su lugar», expone. ¿Y cuál es su opinión al respecto entonces?: «Creo que es mejor que no se note mucho y que no se hagan barbaridades. El respeto al pasado debe ser coherente y si es en un monumento, con más razón. Y no hacer excesivas intervenciones, que no se deje la marca de 'Por aquí pasé yo'». «La restauración debe ser documentada, sosegada y respetuosa, que el añadido no altere el monumento», cree a modo de colofón.