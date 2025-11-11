García-Mancha recrea un amor imposible en el terrorismo etarra El periodista y escritor riojano presenta 'El tanquista de Tiananmén', su primera novela, ambientada en el País Vasco a finales de los 80

La Rioja Martes, 11 de noviembre 2025, 07:46

El periodista y escritor riojano Pablo García-Mancha presenta este martes 'El tanquista de Tiananmén' (Siníndice), una novela que revive los años del terrorismo etarra a modo de thriller. El autor charlará con Julia Loga, investigadora sobre Ética en el CSIC, y con Diego Iturriaga, su editor, en Librería Santos Ochoa (a las 19.00 horas).

Con estructura de 'road movie' y banda sonora de ' A love supreme' de John Coltrane, García-Mancha evoca sus años universitarios en Portugalete y Lejona en una historia de amor imposible: «País Vasco. Finales de los 80. La banda terrorista ETA está inmersa en una espiral de odio que alcanza su cénit con el atentado de Hipercor en Barcelona, que causó veintiún muertos. En este ambiente, un joven estudiante de Periodismo se enamora de una activista guipuzcoana de Jarrai que está a punto de entrar a formar parte de un comando etarra».

«'El tanquista de Tiananmén' –explica la nota editorial– es una historia de amor y de guerra, de un choque existencial entre el escepticismo y el fanatismo ciego. A través de diversos escenarios, el autor explora el dilema entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer. ¿Qué es lo correcto? ¿Puede existir algo más importante que la vida? El miedo recorre cada página de esta novela que abunda en la oscura realidad de una época extremadamente violenta y muy cercana en el tiempo pero que los nubarrones de la desmemoria pretenden ocultar».

Antiguo colaborador de Diario LA RIOJA, García-Mancha es Premio Lumbreras por su serie 'Memoria riojana del terrorismo'. Es autor de ensayos como 'Santísima Trinidad. Flamenco, toros, vino' (2010) o 'Echaurren, crónica y cocina de una familia' (2024) y la biografía 'Diego Urdiales, retrato de Pureza' (2015). 'El tanquista de Tiananmén' es su primera novela.