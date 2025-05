«El futuro no nos gusta, pero se puede cambiar»

César Álvarez Logroño Miércoles, 21 de mayo 2025, 08:56 Comenta Compartir

Fernando Sáenz avanzó en la introducción de la décima edición de las Conversaciones Heladas que la jornada pretendía dar respuesta al Quo Vadis gastronómico, «sin aire nostálgico, pero sí reivindicativo», y cuando acabó la sesión resumió la sensación personal que le había dejado escuchar a los ponentes. «El futuro que viene no nos gusta, pero hay propuestas para cambiar el rumbo».

Para llegar a esa conclusión, el titular de Della Sera y todos los presentes habían escuchado análisis diversos y desde distintas perspectivas. Al hablar del futuro de los mercados de abastos no fueron demasiado optimistas ni Alfonso Beltrán (Fundación RIA) ni Jordi Menéndez (Justicia Alimentaria), tanto es así que este último aseguró que «si los mercados de abastos desaparecieran de la noche a la mañana no pasaría nada, nadie lo entendería como un desastre, porque desgraciadamente han perdido su espíritu original». Este catalán que ha contribuido a la revitalización de mercados como el de Bergara y ahora también el de Vic, lamentó que ya se venda muy poco producto local en la mayoría de ellos («que es para lo que nacieron»), y explicó su negro futuro: «Si ofrecen lo mismo que las grandes cadenas de distribución ya no tiene mucho sentido, porque lo que vendan será de fuera y más caro que en las grandes superficies».

Pero a su vez, lamentó que la desaparición de esos mercados «cercena la capacidad de decisión y elección del consumidor, que ya cada vez tiene menos dónde elegir lo que quiere comprar».

Para evitar esa decadencia general de los mercados de abastos, Jordi Menéndez propuso recuperar el control de lo público (muchas veces se han privatizado espacios en favor de grandes cadenas de distribución que se establecen en las plantas bajas), recuperar la filosofía original y volver a conectar el mercado con los sistemas de producción de alimentos locales y convertir los mercados en espacios de dinamización alimentaria.

También en el caso de los bares se apostó por tratar de mantener su carácter original porque además de servir bebidas, aperitivos y en algunos casos, alimentos, tienen un carácter social.

La periodista Leah Pattem les atribuyó un carácter vecinal y subrayó de ellos que «la edad de los clientes de los bares cambia, pero los bares con más encanto no cambian».

Alberto García Moyano, autor del blog 'En ocasiones veo bares', explicó que muchas veces el mercado inmobiliario juega en contra de esos bares 'de toda la vida' que, en opinión del cocinero Samuel Ruiz, hay que conservar porque «son uno de los pocos sitios donde la gente pierde el tiempo» (entendiendo como tal, el tiempo en el que no se produce nada).

En la última de las sesiones vespertinas se analizó también si se está perdiendo el sabor local, para lo cual se analizó si realmente existe ese sabor local «porque no se puede perder lo que no existe».

Ausiàs Signes y Feli Guerra, del restaurante Ausiàs de la Costa Blanca, apuntaron que «hoy en día en cualquier lugar del mundo se puede comer de todo, pero es el entendimiento del producto autóctono el hecho diferencial de un restaurante».

Rodrigo Fernández, cocinero del Arsa logroñés, añadió que el sabor local no tiene que estar ligado a un único producto y que además es algo cambiante: «Quizá dentro de 20 años, el sabor local esté vinculado a una smash burguer...».

En cualquier caso, tanto los cocineros levantinos como el logroñés coincidieron en que se están perdiendo sabores y también en que «a veces el sabor local sólo puede resultar atractivo al publico local».

Por la tarde, llegó un análisis de la situación en clave riojana a cargo de Ricardo Alonso Maturana quien analizó cómo mientras existe Amazon son pocos los mercados y tiendas locales que han dado el paso hacia la digitalización. Julia Loga (joven logroñesa investigadora del CSIC) abordó el comportamiento de las generaciones más jóvenes ante la alimentación y cómo «se está perdiendo el recetario familiar porque ahora se cocina según las recetas de internet» y por último Alberto Gil (periodista de esta casa) analizó la crisis del Rioja y su futuro en un momento «en el que se están haciendo los mejores vinos de la historia».

