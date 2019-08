Ático 8, The Levitants, Cariño y los DJs Me y Lazy Sun Day abren el cuarto MUWI The Levitants fue el grupo que ejerció de cabeza de cartel en la primera jornada de MUWI. :: s. tercero Las letras de Alicia Rodríguez oscilaron entre el pop electrónico y el rock progresivo antes de dar paso a la corpulencia de The Leviatans DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 30 agosto 2019, 08:37

El público, como la noche, se fue animando en la primera jornada del festival MUWI celebrada ayer en el Muro el Revellín en un formato abierto y gratuito. El clima cálido y una música agradable propiciaron que la inauguración tuviera la mayor reunión de espectadores de todas las ediciones celebradas anteriormente. Y lo cierto es que cada vez que llegan estos eventos todos nos preguntamos por qué prácticamente solo en San Mateo se disfruta de conciertos al aire libre en el centro de Logroño, un formato que, cuando hay una propuesta digna, siempre resulta un éxito.

Abrió el escenario todavía de día el grupo riojano Ático 8 con una propuesta inclasificable, por una parte pop electrónico pero, por otra, rock progresivo. Diego M. Continente a la guitarra y Daniel Pérez al bajo otorgan mucha energía a una música que, eso sí, Alicia Rodríguez rebaja en fuerza y acerca, no al 'naif' pero sí al pop dulce, con su característica voz. O no.

EL PROGRAMA DE HOY Escenario Principal a las 19.00 horas, My Expansive Awareness; 20.20, Delaporte; 21.45, Aurora & The Betrayers; 23.05, Delafé; 00.30, Iván Ferreiro; y 2.15, Edu AnMu DJ. Escenario Los Arcos a las 20.30, DJ Jota Pop. Escenario Los Tinos a las 20.00, Aurora & The Betrayers. Escenario Las Viñas a las 18.15, Ipu & Lugg DJs.

Lo cierto es que en las letras, con pretensiones poéticas, y algunas acertadas, se encuentran exhabruptos como el «puta soledad» repetido hasta la saciedad en la primera canción. Por si fuera poco, en la recta final del repertorio se atrevieron a hacer una versión de la polémica canción 'Me gusta ser una zorra' de Las Vulpes, un tema que más que una declaración de intenciones es una guerra en la defensa de los derechos de la mujer. Y el feminismo es un 'leit motiv' en las letras de las canciones de Ático 8.

Cabe destacar que los intervalos de transición entre los grupos fueron excesivamente largos, pero bueno, a caballo regalado... The Levitants actuó a continuación recordando su anterior paso por el «festival hermano, Actual» y se presentaron así: «Estamos aquí vendiendo un libro que aún no hemos sacado», confesó su cantante. El de The Levitants fue, de alguna manera, un concierto más lleno, más corpulento, con aire 'grounge' y bastante buen hacer. Fueron los únicos que cantaron en inglés en toda la noche y supieron imprimir carácter al directo, a pesar de no ser conocidos para el público logroñés. Basaron su repertorio en las canciones de su disco 'Enola' con temas tan abrumadoramente reales como: «Joder, soy adulto». Qué decir ante eso.

El cartel se completó con el pop fresco y sencillo de Cariño, un trío de muchachas que parecen actuar en una eterna fiesta de final de curso. Su fórmula tiene adeptos y a ellos los conquistaron, aunque más bien parece un grupo adolescente de otra época. Completaron la noche las sesiones de Me&DJs y Lazy Sunday DJs en el pub Maldeamores.