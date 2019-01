«Una foto fuera de la norma y a contracorriente resumiría los veinte años de Estudio 22» David A. Pérez en Estudio 22, espacio que regenta desde 1998. :: alejandro cuadra A lo largo de sus dos décadas, en Estudio 22 se han formado numerosos fotógrafos y han expuesto figuras de la talla de Rivas o Schommer. Ahora lo hace el pintor Miguel Scheroff David A. Pérez Fotógrafo y responsable de Estudio 22 ESTÍBALIZ ESPINOSA LOGROÑO. Sábado, 19 enero 2019, 00:03

Veinte años al margen de convencionalismos. Veinte años independiente, apostando por la fotografía de autor, por la técnica, la calidad artística y por un arte que no sólo complace a los sentidos, sino que cuestiona, reflexiona y reivindica. Son las dos décadas de Estudio 22, un taller de artista, escuela de fotografía y espacio expositivo de índole privada y dimensiones modestas, ubicado en el número 22 de la calle Múgica y capitaneado por David A. Pérez.

Este estudio inició su andadura en 1998 para, dos años después, abrir su sala de exposiciones con las imágenes de Manolo Laguillo. A fecha de hoy muestra su obra del jienense Miguel Scheroff. Entre ambos, 72 exposiciones donde la fotografía dialoga con otras disciplinas artísticas.

-¿Qué fotografía resumiría la trayectoria de Estudio 22?

«A ver qué gestor es capaz de hacer una programación de nivel durante 20 años con un presupuesto cero» «Siempre he visto la fotografía como algo que necesitaba beber de otras fuentes»

-Sería una foto fuera de la norma y a contracorriente.

-Un balance con palabras.

-Empezó siendo el taller donde realizo mi trabajo de autor para luego prolongarse en la escuela de fotografía donde se ha formado un montón de gente. El espacio expositivo surgió dos años después por la necesidad de que mis alumnos vieran trabajos no de su profesor sino de otras personas. Por esta sala han pasado grandes figuras de la fotografía como Alberto Schommer o Humberto Rivas, también gente joven y mucho artista procedente de otras disciplinas, porque siempre he visto la fotografía como algo que necesitaba beber de otras fuentes.

-¿Fue más locura poner en marcha este espacio o mantenerlo abierto durante dos décadas?

-Ponerlo en marcha es fácil, el problema es mantenerlo durante veinte años y más como un espacio independiente, es decir, un espacio libre de políticos. La ventaja es que la programación es absolutamente libre; la desventaja, el problema de llegar a la gente, porque si tienes más presupuesto llegas a más gente. Pero también nos podemos preguntar ¿es necesario? ¿la gente tiene que ir guiada por una cartelería en la calle, una difusión en radio, etc.? No, la gente debe de ser suficientemente inteligente para saber qué hay en Logroño y te puedo asegurar que hay quienes no se han perdido una sola de nuestras exposiciones en estos veinte años.

-Han sido 74 exposiciones trimestrales que han acogido desde premios nacionales hasta alumnos de su taller. ¿Quiénes se le vienen primero a la cabeza?

-Quizá los que ya no están con nosotros. Alberto Schommer fue un amigo y estuvo en diferentes ocasiones; es un ejemplo de cómo comportarse en este oficio. O Antonio Gálvez, el fotógrafo por el cual conocemos las fotografías de Luis Buñuel, quien el otro día me llamó para felicitarme las navidades y enviarme un libro, y eso para mí es mucho. Pero cualquier otro, como el joven Alejandro Cuadra, el que hoy es mi asistente, que ha surgido de aquí y tiene una proyección tremenda.

-¿Hasta dónde ha arriesgado con Estudio 22?

-De entrada es un gran sacrificio personal en muchos aspectos, económicamente y de dedicación. Y hacer una programación durante veinte años con un presupuesto cero... a ver qué gestor artístico es capaz de algo así y con este nivel.

-Aquí la fotografía siempre ha convivido con otras disciplinas artísticas: cerámica, vídeo, instalación, pintura... ¿Seguirá en esta línea?

-Sí. Por ejemplo, en las dos próximas exposiciones, que serán colectivas, habrá gente que interviene la fotografía de la forma menos convencional. Y la línea va a continuar igual, siempre con artistas que quieren venir aquí.

-Miguel Scheroff se encargará este año de la programación de la sala, para lo cual se ha hecho una convocatoria abierta. ¿Cómo ha respondido la gente?

-Nos han desbordado, han llegado muchísimos dosieres que Miguel ha seleccionado. No caben en una sola exposición, por lo que haremos dos colectivas con un total de 27 artistas; con gente vinculada al arte callejero, al graffiti, la fotografía intervenida, vídeo.... va a ser muy abierto. Y habrá una individual del malagueño Imon Boy.

-Es la primera vez que deja la sala en manos de otra persona.

-Sí, y eso es un riesgo también.