El XIV Foro de la Espiritualidad se enfoca en el amor Organizado por la Universidad Popular de Logroño, el encuentro tendrá lugar los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026 en Riojaforum, por donde desfilarán ponentes como el filósofo Guillermo Echegaray o el maestro budista Michael Schwammberger

El Foro de la Espiritualidad alcanza su decimocuarta edición con cinco ponentes de altura: los filósofos Josep María Esquirol y Guillermo Echegaray, el maestro budista Michael Schwammberger, la doctora y maestra de yoga Matilde de Torres, y la filóloga y humanista Teresa Guardans. La cita será los días 31 de enero y 1 de febrero en Riojaforum.

Organizado por la Universidad Popular de Logroño (UPL), este foro reúne anualmente en la capital riojana a ponentes de diversas disciplinas para reflexionar sobre aspectos teóricos y vivenciales de la espiritualidad. En esta ocasión «vamos a hablar del amor como ese criterio definitivo para evaluar la verdad de todo lo que vivimos», ha explicado este jueves su coordinadora, Ana María de las Heras, quien reconoce que los títulos de estas jornadas son «una excusa para hablar siempre de quiénes somos, de nuestra verdadera identidad». Sus cinco grandes ponencias se alternarán con momentos de silencio, de meditación, de práctica y de espectáculo, dado que se trata de un encuentro teórico-experiencial.

Cada año el Foro de la Espiritualidad llena el Auditorio de Riojaforum, con capacidad para 1.200 personas, y la mitad de los asistentes suelen proceder de fuera de La Rioja. El próximo miércoles, 26 de noviembre, se ponen a la venta las entradas para los asociados a la Universidad Popular y, desde el viernes 28, para el público en general. Se pueden adquirir en la web y en la taquilla de Riojaforum. El precio de la localidad en patio de butacas es de 65 euros (89,50 con comida) y en anfiteatro, de 55 euros (79,50 con comida).

También meditación, humor y música

Este XIV Foro de la Espiritualidad, con el lema 'El amor, criterio definitivo', se abre el sábado 31 de enero con la participación de Josep María Esquirol, 'filósofo de la proximidad' y Premio Nacional de Ensayo; el maestro del budismo Michael Schwammberger, quien enfocará su intervención en el amor como semilla de transformación personal y en el mundo; el filósofo Guillermo Echegaray se referirá a 'La soberanía del amor'; y la humanista Teresa Guardans interviene con la ponencia 'Amar en tiempos de algoritmos'. También habrá momentos para la meditación, las píldoras sobre espiritualidad de Jonás Fernández, el humor de Fernando Tobías y la música de In a sentimental mood, dúo formado por Ulrich Calvo (guitarra) y Ana Irigoyen (voz).

El segundo día, en sesión matinal, se ha programado la intervención de la doctora Matilde de Torres con el título 'La arternativa: AMAR', una mesa redonda con todos los ponentes y la clausura del foro a cargo de Sapo Producciones y su espectáculo 'Kharmatizadas perdidas'.

