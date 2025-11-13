LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Bustamante en el Gran Reserva de Calahorra en 2024. SANDA

Fórmula V y David Bustamante actúan en Riojafórum

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

El auditorio Riojafórum de Logroño tiene dos citas musicales este fin de semana. El sábado está previsto el concierto de Fórmula V '55 años de éxitos', a las 20.00 horas, con el recinto prácticamente lleno.

El domingo, también a las 20.00 horas, llegará David Bustamante con su 'tour Inédito' en el que presenta sus composiciones más recientes y una selección de sus temás más conocidos. Las entradas están a punto de agotarse.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Federación Riojana pagaba una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados
  2. 2 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  3. 3

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  4. 4 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  5. 5 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  6. 6

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  7. 7

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  8. 8 Los accionistas de Bodegas Riojanas aprueban ampliar el capital en ocho millones de euros
  9. 9 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  10. 10 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Fórmula V y David Bustamante actúan en Riojafórum

Fórmula V y David Bustamante actúan en Riojafórum