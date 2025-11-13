Fórmula V y David Bustamante actúan en Riojafórum

Sanda Sainz Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:36 Comenta Compartir

El auditorio Riojafórum de Logroño tiene dos citas musicales este fin de semana. El sábado está previsto el concierto de Fórmula V '55 años de éxitos', a las 20.00 horas, con el recinto prácticamente lleno.

El domingo, también a las 20.00 horas, llegará David Bustamante con su 'tour Inédito' en el que presenta sus composiciones más recientes y una selección de sus temás más conocidos. Las entradas están a punto de agotarse.