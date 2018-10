«La formación online rompe la brecha social y cultural» Rubén González, director de la escuela de Ingeniería de la UNIR en la sede del campus. «La tecnología imbricada en la formación es un motor que puede ir tan rápido como rápido vaya la tecnología», sostiene Rubén González CARMEN NEVOT Logroño Domingo, 21 octubre 2018, 16:59

Director de Política y Planificación Académica de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y director de la escuela superior de Ingeniería y Tecnología del mismo campus, Rubén González, que colabora con los ministerios de Educación de España y Colombia en el ámbito de la calidad de la educación universitaria, participará el próximo día 24 en una mesa redonda, dentro de las jornadas de Futuro en Español, en la que se debatirá La Educación Digital como motor de desarrollo en España y América Latina.

-¿De qué forma la educación digital puede favorecer el desarrollo de un país?

- Al final, la educación digital, la inclusión del ámbito TIC en el ámbito educativo lo que favorece es la dinamización en muchos aspectos del propio país porque por un tema de eficiencia y eficacia se consigue avanzar mucho más rápido que con el modelo tradicional. El avance científico que ha tenido España en los últimos años ha sido muy rápido fundamentalmente por Internet. Antes, conseguir un artículo científico donde se explicaba algo de la otra parte del mundo era complicado. Ahora, el avance de la tecnología ha permitido que todo sea más inmediato y de calidad. La educación cuanto más transversal y más accesible sea consigues un mayor nivel de culturización y la formación online tiene la ventaja de que rompe la brecha social, cultural y digital porque consigues llegar a sitios y a personas que de otra forma no llegas. No quiere decir que la forma tradicional no sea buena, es excelente. Hay cosas que no se pueden hacer de forma pura y dura online, como medicina, pero sí que es cierto que el médico puede hacer descubrimientos que sin la tecnología no podría hacer. La tecnología imbricada en la formación es un motor que puede ir tan rápido como rápido vaya la tecnología, independientemente de si hacemos uso de ella para formar o si formamos a través de ella.

«La educación virtual no ha tenido buena prensa porque se han hecho cosas que no estaban bien»

- La igualdad de oportunidades ¿es una de las principales ventajas?

-Es una de las muchas. El problema de la educación virtual es que durante mucho tiempo no ha tenido buena prensa porque se han hecho cosas que no estaban bien, pero todo cambia en cuanto la prensa empieza a ser buena porque los resultados avalan que tu modelo pedagógico forma a gente y les permite mejorar profesionalmente.

-¿En qué lugar quedarán los profesores y los libros de papel?

-Estás hablando con un enamorado del libro de papel, pero empecemos por el profesor. El profesor va a seguir siendo el profesor porque su papel es indiscutible y porque la transferencia del conocimiento experiencial es la que transmite el profesor y eso el alumno lo valora muchísimo y eso va seguir estando ahí. Lo que consigue la tecnología es sacar mucho más jugo al profesor en aquello que el profesor pueda aportar jugo que en otras cosas que eran más banales. Con respecto al tema de los libros, la digitalización va minorando su uso. Es una transformación desde las edades más tempranas porque muchos niños estudian ya en el Ipad. Pero, sin tener una bola de cristal, creo que el uso del libro no se va a perder, pero quedará relegado a otro tipo de uso, aunque no sé cuánto va a tardar esto en llegar.

- ¿Qué papel juega la UNIR en el reto de la educación digital?

- Gracias al trabajo de mucha gente somos la universidad privada líder en España. Tenemos unas tasas de matriculación por recomendación de otros alumnos muy alta y ese es casi nuestro gran medidor. Sé que lo hago bien porque los alumnos me recomiendan. En Latinoamérica ocurre lo mismo, tenemos una oferta formativa con 185 titulaciones con lo cual tienes un abanico muy amplio donde cabe mucha gente con muchas inquietudes. Mi experiencia personal es buenísima. Mi primera clase en UNIR fue en el 2011 y he podido ver y disfrutar cómo se construía un modelo pedagógico que atraía nuevos títulos y profesores, nuevos alumnos, nuevas ideas. En mi caso partimos de una escuela de Ingeniería que era pequeñita, con 300 alumnos y tres títulos, en el 2013, a una escuela de Ingeniería dual con más de 5.000 alumnos, casi 100 profesores a tiempo completo con otros tantos a tiempo parcial y más de 35 titulaciones. Al final hemos conseguido en muy poco espacio de tiempo unos datos muy buenos. Tenemos un compromiso muy grande con la empleabilidad y esto que ocurre en España ocurre fuera, en concreto en Latinoamérica. Ahora bien, yo soy partidario de que los alumnos de 18 años vayan a una universidad tradicional porque la parte de empatía, la relación de cafetería no se consigue en un modelo online por muy interconectado que estés. No obstante, lo bueno es que hay cabida para todos.

- Toda va rápido, pero ¿queda mucho por hacer?

- Siempre queda mucho por hacer. El móvil, por ejemplo, se ha convertido en un acompañante natural para el ser humano y el smatphone mucho más. Cuando consigamos que ese acompañante entre en el modelo educativo mejorará la educación. Si al móvil le dotamos de una utilidad real bien planificada y desarrollada para poder consumir formación a través del móvil, probablemente sea mucho más útil que para estar muchas horas en las redes sociales.