Floren Romero comparte con su abuelo anarquista 'La memoria del agua' El argentino-riojano, último ganador del Premio Ateneo, presenta en la Sala Fundición su segunda novela

J. Sainz Logroño Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

En las primeras décadas del siglo XX, en Santa Fe, Argentina, los obreros portuarios luchan por organizarse y conquistar derechos. Una batalla desigual en la que no solo arriesgan su trabajo o su libertad: muchos dejarán incluso la vida. En España, en las primera décadas del siglo XXI, un inmigrante argentino trabaja por salir adelante, reunir a los suyos y defender la dignidad sin renunciar a los principios que se trajo de su tierra natal.

'La memoria del agua' (Ediciones Hades) es la segunda novela del argentino Floren Romero Díaz, «una novela sobre inmigración, resistencia y sueños truncados, pero también sobre la fuerza que mantiene en pie a quienes se niegan a rendirse». El escritor residente en Logroño desde hace casi veinte años presenta el libro en la Sala Fundición (a las 19.30 horas) en un acto en el que también habrá música a cargo de Nacho Ugarte, Jesús Carbonell y él mismo.

LIBRO Y PRESENTACIÓN 'La memoria del agua' (Hades), de Floren Romero

Presentación Sala Fundición (19.30 horas) con el autor, Ignacio Achútegui, Jonás Sainz y actuaciones de Nacho Ugarte y Jesús Carbonell

Entre las voces del pasado resuena la del propio autor, que narra su experiencia como emigrado contemporáneo en España. Un paralelismo íntimo entre su abuelo Wenceslao, inmigrante interior en la Argentina de los años veinte, y su propia historia de búsqueda de un futuro mejor.

La novela invita a «reflexionar sobre la migración, el desarraigo y la inquebrantable voluntad de resistir». Literatura inspirada en la vida, con la fuerza de lo real y la ternura de lo humano. «Dos relatos –dice el autor– que se entrelazan y dialogan entre sí, unidos por la memoria y por una verdad que atraviesa generaciones: las injusticias se repiten, pero también la esperanza».

Floren Romero se dio a conocer en las letras riojanas al obtener este mismo año el Premio Ateneo con su primera novela, 'El último hombre en Toribio', inspirada en el pueblo abandonado de Turruncún. Con 'La memoria del agua' confirma la importancia de una voz con muchas historias por contar y por su modo de hacerlo. También músico y cantautor, actúa tanto en solitario como en distintos proyectos, entre ellos el grupo El Kilombo Tango y su banda La Memoria de los Árboles.