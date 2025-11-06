'El día más pensado' saca la filosofía a la calle con un programa divulgativo El Festival de Filosofía de La Rioja, organizado por Sofira, celebrará su tercera edición los días 14 y 15 con charlas y actividades para todos los públicos

Sacar la filosofía de las aulas y acercarla a la calle. Con esa intención, el Festival de Filosofía de Logroño 'El día más pensado' celebrará su tercera edición el 14 y 15 de noviembre con charlas divulgativas, cine, un taller infantil, un pasacalles filosófico y una exposición. El programa organizado por Sofira (Sociedad de Filosofía de La Rioja) con la colaboración del Ateneo, entre otras instituciones, contará con la participación de destacadas voces del pensamiento contemporáneo.

El profesor y escritor barcelonés Albert Galvany (de la UPV) pronunciará la primera conferencia, 'Contra el olvido del olvido: usos y recursos de la desmemoria en la China antigua', en el IES Sagasta (viernes 14).

En la mañana del sábado 15, Manuel Pastrana (profesor de ESO) ofrecerá en la Biblioteca de La Rioja una sesión titulada 'Filosofía para niños'. Y en Librería Cerezo se presentará el nuevo número de la revista Filosofía & Co, con Amalia Mosquera y Javier Correa, directora y redactor jefe respectivamente.

Por la tarde, en el Espacio Odisea, habrá un 'death coffee', un café filosófico sobre la muerte, con Andrés Piolatti, pediatra e impulsor de la Unidad de Hospital a Domicilio y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

La Biblioteca de La Rioja también será escenario de la conferencia '¿A qué llamamos estoicismo? Marco Aurelio y sus máscaras', con Ignacio Pajón, profesor de Filosofía Antigua de la Universidad Complutense de Madrid.

La última ponencia, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, será 'A cara de hiena. Una filosofía de la risa y el valor frente al miedo', a cargo de Bernat Castany, escritor y profesor en la Universidad de Barcelona, autor, entre otros libros, de 'Pensamiento crítico ilustrado'.

Habrá también actividades paralelas, como una exposición de alumnado de Bachillerato en La Gota y un cinefórum en el IES Batalla de Clavijo, ambos el viernes. Y el sábado, un pasacalles por la calle Portales y la plaza del Mercado titulado 'Sócrates por un día' y una manifestación dionisíaca del IES Batalla de Clavijo.

El programa, diseñado con intención divulgativa, está abierto a todos los públicos. Como afirma Andrés Rubio, miembro de Sofira y coordinador del festival, «pararse a reflexionar es más necesario que nunca en estos tiempos». «En este un proceso de desalfabetización a todos los niveles y de creciente banalización –añade–, nada mejor que la filosofía para luchar contra eso».