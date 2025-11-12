La Filmoteca dedica su programación de diciembre a Azcona, como anticipo de su 100 aniversario la programación especial '100 Aniversario Azcona' permitirá disfrutar de varias películas con guión del autor logroñé

La Filmoteca dedica su programación de diciembre al guionista logroñés que le da nombre. Rafael Azcona, en un homenaje que preludia el centenario de su nacimiento (se celebra en 2026). El ciclo, organizado por el Gobierno regional con la colaboración de la distribuidora Avalon, permitirá disfrutar de una selección de títulos esenciales de la filmografía de Azcona recientemente digitalizados por esta distribuidora con motivo del aniversario. De hecho, La Rioja será la primera comunidad en proyectar estas versiones remasterizadas.

Durante el mes de diciembre, la programación especial '100 Aniversario Azcona' nos permitirá disfrutar de las siguientes películas con guión del autor logroñés: 'Peppermint Frappé' de Carlos Saura, 1967 (se proyecta el día 2), 'Mi hija Hildegart' de Fernando Fernán Gómez (día 3), 'El año de las luces' de Fernando Trueba (9), 'Tranvía a la Malvarrosa' de José Luis García Sánchez (10), 'La lengua de las mariposas' de José Luis Cuerda (16) y 'Plácido' de Luis García Berlanga (17).

Todas las proyecciones comienzan a las 19.30 horas y tienen un precio único de 2,5 euros (2 euros con carnet joven). Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la web www.larioja.org/cultura o bien en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de cada sesión.