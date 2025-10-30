Fiestas con djs este viernes y el sábado en la carpa del Mercadal de Calahorra

Sanda Sainz Jueves, 30 de octubre 2025, 17:44

Calahorra celebra un año más el festival de djs de Halloween. Este viernes con los locales Marco San Juan, Javi Várez y Joao Rodríguez, en la carpa del paseo del Mercadal, a las 22.00 horas.

En este mismo recinto y con igual horario, el sábado pincharán los djs nacionales Vierness, Roy Mmw, David Posada y cerrará la fiesta José AM, un referente que lleva más de 20 años en la radio y ha recorrido las principales saldas y festivales como Tomorrowland.