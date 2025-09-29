Arranca el FITLO «más transgresor»

'Suavecita', de Martín Bontempo, una de las obras más esperadas de este FITLO.

El Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja (FITLO), bajo la dirección del argentino Jorge Tesone, da inicio a su novena y «más transgresora» edición hoy, lunes 29 de septiembre. Hasta el domingo 5 de octubre, Logroño se convertirá en un punto de referencia para el teatro contemporáneo internacional, con una programación que se desarrollará en escenarios convencionales y alternativos.

La inauguración corre a cargo de 'Huérfanos', de Dennis Kelly, un inquietante y sorprendente thriller con toques de comedia oscura. La obra, que cautivó a la crítica y al público en Edimburgo, es la primera en salir a escena (19.30, Riojafórum) y propone una profunda exploración sobre la violencia en sus diferentes formas (física, verbal, emocional, invisible e institucional), cuestionando «hasta qué punto estamos a salvo de sufrirla o ejercerla».

Siempre guiado por el concepto de «construir» espacios de encuentro, puertas, y comunidad «en tiempos donde la destrucción abunda», el festival se ha consolidado como una cita única en el norte de España. Tesone define la filosofía del FITLO como el esfuerzo de «remover cielo y tierra» para programar propuestas que desafíen los cánones y busquen la complicidad de un público dispuesto a romper su comodidad de pensamiento.

Riesgo

Esta edición cuenta con una arriesgada selección de obras que abordan temas de impacto social como la violencia estética, la dictadura de la imagen, la sexualidad en la enfermedad terminal o el impacto del plástico en el planeta.

El plato fuerte, tras el estreno de hoy, es el debut en España y Europa de 'Suavecita', el fenómeno teatral argentino de Martín Bontempo que llega a Logroño tras un año triunfal en la Calle Corrientes. La obra, un relato perturbador entre erotismo, ciencia ficción y misterio, forma parte de las propuestas más destacadas.

El cartel también incluye a la referente del biodrama contemporáneo, la argentina Marina Otero; la creadora griega Ioanna Paraskevopoulou con 'MOS', que explora los límites entre movimiento, sonido e imagen; la dramaturga vasca Olatz Gorrotxategi, con su pieza performática 'Progreso'; y la compañía catalana Monte Isla, que transformará la zona peatonal de las Cien Tiendas en un espacio de experimentación.

