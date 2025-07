Fernando Lázaro, periodista hasta el fondo

Jonás Sáinz Jueves, 17 de julio 2025, 22:49 Comenta Compartir

La misma Casa de los Periodistas de La Rioja que el miércoles albergaba un acto de bienvenida a estudiantes en prácticas en medios de comunicación locales acogió el jueves el homenaje póstumo a Fernando Lázaro, recientemente fallecido. El periodismo es un oficio que puede ejercerse de forma precariamente alimenticia o con entrega absoluta; quienes conocieron a Lázaro y su trabajo saben cuál fue su opción. Ayer fue recordado como maestro. Hasta el fondo.

«Un homenaje al ejercicio libre del periodismo, al gran compañero y a una estupenda persona», dijo como anfitriona Ana Castellanos, presidenta de la Asociación de la Prensa. «Fernando –afirmó– nos enseñó a intentar ser cada vez mejores periodistas. Durante más de 35 años nos ha contado la historia reciente de nuestro país, la que otros habrían preferido que se mantuviera oculta. Ser periodista es ser valiente, ser incómodo y no perder de vista el compromiso con los lectores».

Nacido en Logroño en 1966, Lázaro comenzó su carrera en Diario 16 y, posteriormente, junto con el también riojano Pedro J. Ramírez, participó en la fundación de El Mundo, donde llegó a ser redactor jefe y destacó como periodista de investigación con exclusivas muy mediáticas. Su fallecimiento el 14 de junio en Madrid, a los 59 años, como consecuencia de un linfoma del que había sido diagnosticado en 1998 y tratado desde entonces, ha dejado hondo pesar no solo entre el gremio.

Fue el Gobierno de La Rioja el que quiso rendirle tributo a través de la Fundación San Millán y con la colaboración de la Asociación de la Prensa. El acto, al que asistieron, además de sus familiares, el presidente Gonzalo Capellán y el alcalde Conrado Escobar, contó con la participación ('on line') de colegas como el mencionado Ramírez y Joaquín Manso, fundador de El Mundo y su actual director respectivamente, este último junto al exconsejero, escritor y amigo personal Emilio del Río, y Javier Chicote, jefe de Investigación de ABC.

En vivo y en directo, en la Casa de los Periodistas, charlaron Carmen Nevot, redactora de Diario LA RIOJA, y Raúl Briongos, director de El Día de La Rioja, que coincidieron en destacar la importancia del periodismo de investigación y, pese a la dificultad por falta de medios y tiempo para practicarlo a fondo en periódicos regionales, la dignidad del trabajo que se hace en estos.

Agudo, como casi siempre, fue Pedro J. quien dejó el mensaje más emotivo: «Fernando tenía todas las virtudes de nuestro oficio y ninguno de nuestros defectos –sentenció el director de El Español–. Era tenaz, persistente como pocos, riguroso, meticuloso, no regateaba esfuerzos, no era vanidoso, era generoso con sus compañeros, jugaba en equipo, no pretendía colgarse la medalla... Los logroñeses podemos sentirnos orgullosos de nuestro paisano y sus compañeros recordar cómo el periodismo puede ser la manera más digna de vivir. Nuestro trabajo tiene sentido gracias a personas como Fernando Lázaro».

