Felipe II: «En lo que Dios hace no hay que perder ni ganar reputación, sino no hablar de ello» Felipe II. :: pantoja de la cruz La tragedia del rey que no «envió sus naves a pelear contra los elementos»

Cuentan que cuando Felipe II supo de la derrota de la Armada Invencible en aguas británicas y francesas, pronunció una frase para la historia: «Yo envié a mis naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos». Se desconoce si la sentencia del que algunos llaman rey prudente es fruto de la verdad o de una mera leyenda. Lo que sí queda constatada es la sentencia que él mismo escribió en el margen de una cartas enviadas al duque de Parma: «En lo que Dios hace no hay que perder ni ganar reputación, sino no hablar de ello».

La desventura de la Felicísima Armada -que así fue bautizada en España- nació en 1584 como soporte militar de unos derechos hereditarios que Felipe II creía poseer sobre Inglaterra. Fueron cuatro años de preparativos, que culminaron en mayo de 1588. Alrededor de 30.000 hombres partieron de diferentes puertos del imperio en 65 buques, 25 cargueros, 32 barcos más ligeros, 4 galeazas napolitanas y 100 embarcaciones menores. De todas estas naves, apenas treinta eran auténticos buques de guerra.

Son muchas y variadas las causas de la derrota española: la poca experiencia en este tipo de empresas, la muerte del general Álvaro de Bazán y su sustituto Pérez de Guzmán, la lentitud en el ataque , una flota muy deficiente e ineficaz, nula coordinación, la adversa meteorología y, claro, la experiencia de la flota inglesa, así como su buena estrategia.

Aunque las cifras del desastre de la Armada Invencible -nombre elegido por los ingleses como mascarón de proa de su Leyenda Negra contra España- son difíciles de cuantificar, el historiador Agustín Ramón Rodríguez -biógrafo, por cierto, de Cosme García- reduce la cifra de naves españolas hundidas a 35. En cuanto a vidas humanas, se calcula que ambos ejércitos perdieron 10.000 hombres cada uno.