El Fárdelej arnedano vive y suena Sharif y Amatria, mañana, y Arizona Baby y La Habitación Roja, el sábado, son los grandes atractivos en el escenario del Teatro Cervantes Ipu Dj y Spirit abren esta tarde noche con entrada libre la parte musical del festival E. PASCUAL ARNEDO. Jueves, 12 septiembre 2019, 07:55

La séptima edición del Fárdelej arnedano comienza a sonar esta tarde noche. Y para entonces, ya cumple esta semana tres jornadas vivienda, con experiencias entre degustaciones y talleres de manualidades e infantiles.

Música y vida son los pilares sobre los que se fundamenta el festival arnedano, que estrena en esta edición nuevas fechas, viajando de julio a mediados de septiembre, y ubicaciones, desde el escenario del pabellón multiusos Arnedo Arena al Teatro Cervantes y sus calles aledañas. E incluso estrena nuevo apelativo, como Fárdelej Festival Rioja Live.

Con ese cúmulo de novedades, el festival arnedano consolida la estrenada el pasado año: tres días de conciertos. Así, la música comienza a sonar hoy en el entorno del paseo Constitución, eje neurálgico arnedano, entre el Teatro Cervantes y el Nuevo Cinema. Desde las 20 horas en el escenario junto al Nuevo Cinema, el arnedano Ipu Dj desplegará sus mezclas y sonidos, apelando al talento local desde el maridaje de la electrónica pasando por índie, pop y el rock nacional e internacional.

Con la noche ya sobre la ciudad del calzado, desde las 21.30 horas y también con entrada libre, el trío Spirit invitará al público a un viaje a los 60 y 70 a través de rock enérgico y vigoroso, con un repertorio en el que reviven éxitos de clásicos como Jimi Hendrix, The Who, The Doors, Muddy Water, los Kinks...

Una degustación de la DOP Queso Camerano abría el lunes el apartado Vida, que seguía el martes por una de productos gourmet y un taller creativo de jabones naturales. En la tarde de ayer, un grupo de niños se divirtieron y aprendieron con un taller de reciclaje de garrafas de agua. Siguiendo en esa línea, hoy cuenta con una degustación de vermús a las 19 horas y un taller para customizar bolsas a las 20 horas.

La agenda para hoy 19.00 Degustación de vermús 20.00 Taller para customizar bolsas 20.00 El arnedano Ipu Dj abre con una sesión la parte musical junto al Nuevo Cinema 21.30 Spirit revisan el rock de los 60 y 70 en el escenario junto al Nuevo Cinema

Con esta agenda, el Fárdelej despliega toda su actividad, que alcanzará las jornadas centrales entre viernes y sábado. En la de mañana, la música sonará en el centro desde la 19 con Lugg Dj, dando paso a los mexicanos LVA a las 19.30 y UV Ultravioleta a las 20.15. Con el ambiente dispuesto, en la edición más abierta musicalmente, se trasladará al Teatro Cervantes con el rapero zaragozano Sharif, desde las 21 horas, seguido de la elegancia electrónica y pop de Amatria, cerrando la noche la pinchadiscos valenciana Innmir.

La del sábado será jornada intensa, con los platos fuertes en el Cervantes de dos clásicos como Arizona Baby y La Habitación Roja.