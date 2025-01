Fallece Carlos San José Calavia, uno de los fotógrafos más veteranos de La Rioja

La Rioja Miércoles, 29 de enero 2025, 16:14 Comenta Compartir

El mundo de la fotografía riojano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Carlos San José Calavia, uno de los profesionales más veteranos de La Rioja.

San José Calavia, una de las personalidades más conocidas en el sector, estuvo ligado en mayor medida a las imágenes de carné. Atesoraba muchos años de trayectoria a sus espaldas: estaba instalado junto a la comisaría de Doctores Castroviejo y ya cuando la Jefatura Superior de Policía se trasladó a la calle Serradero, se mudó enfrente de su edificio, donde montó una tienda dedicada a las fotografías de carné, la única de este tipo por la zona de La Cava.

En una entrevista que concedió a Diario LA RIOJA hace casi dos años apuntaba que deseaba jubilarse y traspasar sus negocios, entre los que también se encontraba Fotos El Pasaje. «No hemos ganado mucho dinero pero hemos hecho algo peculiar, sobre todo antes, cuando los fotógrafos éramos muy demandados por la sociedad», explicaba. Ya tenía experiencia con la fotografía industrial, durante un tiempo puso en marcha un estudio especializado en fotografía publicitaria, así como trabajó durante unos años para el Gabinete del Gobierno de La Rioja en el área fotográfica.

«Si antes había 30 fotógrafos en Logroño, ahora quedamos cuatro y la gente sigue necesitando hacerse fotos para los carnés». A pesar de ello, reconocía que «de repente nos hemos visto muy mayores. Me da mucha pena y me gustaría no cerrar, mantenerlo, que se preste servicio».