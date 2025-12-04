LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Momento de la intervención de Teresa Cobo. Juan Marín

Factor humano y tecnología, aliados mejor que rivales

Teresa Cobo defiende el empleo de la IA en los medios de comunicación como herramienta y no como sustituto de periodistas

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

Futuro en Español comenzó en 2011 con Jorge Edwards, un escritor de la vieja escuela que lo fiaba todo a la experiencia y el conocimiento ... personal, el ingenio creativo y el trabajo de redacción –pico y tecla–, alguien que incluso evitaba pronunciar en público la palabra maldita para él y para muchos de aquella brillante generación hispanoamericana del siglo XX: internet. ¿Qué habría dicho el autor de 'El inútil de la familia' si hubiera podido imaginar que solo catorce años después ese mismo foro se estuviera preguntando, menos admirado que temeroso, sobre el hecho de que una máquina sea capaz de escribir artículos en prensa?

