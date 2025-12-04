Factor humano y tecnología, aliados mejor que rivales

Futuro en Español comenzó en 2011 con Jorge Edwards, un escritor de la vieja escuela que lo fiaba todo a la experiencia y el conocimiento ... personal, el ingenio creativo y el trabajo de redacción –pico y tecla–, alguien que incluso evitaba pronunciar en público la palabra maldita para él y para muchos de aquella brillante generación hispanoamericana del siglo XX: internet. ¿Qué habría dicho el autor de 'El inútil de la familia' si hubiera podido imaginar que solo catorce años después ese mismo foro se estuviera preguntando, menos admirado que temeroso, sobre el hecho de que una máquina sea capaz de escribir artículos en prensa?

Futuro en Español, las jornadas que organizan Diario La Rioja y Vocento con la colaboración del Gobierno regional, la Fundación San Millán, el Ayuntamiento de Logroño, UNIR y Telefónica, comenzó este miércoles su décimo quinta edición cuestionando los efectos de la inteligencia artificial en la creación literaria. Fue solo el anticipo de un debate más amplio que también abordará hoy las consecuencias de esta realidad imparable ya en campos como la universidad, la empresa, la Administración y en los medios de comunicación.

Fue precisamente una periodista, Teresa Cobo, directora de este periódico, la encargada de dar la bienvenida protocolaria a los participantes como anfitriona del evento, pero también quien centró la cuestión: «Empezar a ver la inteligencia artificial como una aliada y no como una rival, una herramienta de trabajo».

«En nuestras manos está debatir sobre lo que nos espera y prepararnos para ello –dijo–. La IA nos permitirá asistir a auténticos prodigios en todos los campos, pero también es una poderosa máquina de simulación, falsificación y distorsión de la realidad. Al periodismo se le presenta la oportunidad de recuperar la relevancia social como verificador de hechos, siempre que las empresas editoriales no utilicen la IA para ahorrarse periodistas, sino para ahorrar tiempo a sus periodistas».

A continuación intervino José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR, quien expuso «una visión tranquilizadora sobre la incorporación a nuestras vidas de las nuevas tecnologías». «En tres años de ChatGPT no se han dado cambios sociales y económicos de gran calado o de relevancia práctica –aseguró–. No se esperan con temor aunque tampoco con escepticismo. Contemplaremos cambios en nuestras vidas que no serán repentinos, pero sí positivos».

«Sabremos asumir la llegada de la IA a nuestras vidas como hemos asumido internet y la telefonía móvil inteligente –insistió–. Sería muy difícil desarrollar nuestras tareas hoy sin esas tecnologías, nos hemos ido adaptando a ellas de manera progresiva y no traumática. La cuestión no es si la IA va a introducir cambios de calado sino si se aplicarán de manera asumible, no problemática. Tengo la impresión de que lo iremos utilizando casi sin darnos cuenta».

«Un cambio de era»

Y, por último, Conrado Escobar, alcalde de Logroño, reivindicó «el componente humano»: «Hablar de futuro y español es un binomio perfecto. Van de la mano. Es una de las lenguas con más potencial porque es materna, no es una lengua operativa ni instrumental. El potencial del español es que es una lengua que se vive y se siente con ella».

«No tengo duda de que vivimos en un cambio de era –añadió–. Un cambio que tiene un componente digital, mínimamente parangonable con la Revolución Industrial. No sabemos qué va a ser lo siguiente. Pero tiene que mantenerse siempre el ser humano, el talento. Eso no va a cambiar. Cómo nos relacionemos con la siguiente herramienta es lo que nos va a condicionar».

Antes que ellos, hace catorce años, habló en este mismo foro el Premio Cervantes Jorge Edwards. Aquel chileno que vivió en España y Francia exiliado de la dictadura en su país, discípulo por igual de Montaigne y de Cervantes, vino a decir que en realidad no importa tanto hablar o escribir en francés o en español o en cualquier otro idioma. Cuando el idioma es el pensamiento, el pensamiento libre y crítico, sin importar fronteras ni diferencias formales, las personas se entienden. Hoy la pregunta que ni él mismo pudo imaginar es: ¿hay intención en lo que dictan las máquinas?