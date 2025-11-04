El extenista Tommy Robredo, al saque en la Semana de la Ciencia

Para mostrar cómo la ciencia y la disciplina física se complementan en la búsqueda del bienestar, la VI Semana de la Ciencia y la Innovación ... de La Rioja contará con referentes del mundo del deporte, como el extenista Tommy Robredo, que este martes ofrece la charla 'Más allá del tenis: ciencia, esfuerzo y bienestar personal'. El deportista catalán será entrevistado por el investigador de la UR y divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón, un diálogo que tendrá lugar en el Aula Magna del Edificio Quintiliano (a las 19.00 horas, con reserva previa a través de www.unirioja.es).

El programa de la Universidad de La Rioja (UR) se desarrollará desde hoy y hasta al 16 de noviembre bajo el título 'Bienestar social, físico y psicológico: una visión desde la Ciencia' e incluirá talleres, un espectáculo de Big Van Ciencia y diversas conferencias, entre ellas las protagonizadas por el ciclista riojano y Carlos Coloma, el actor Damián Alcolea o el investigador Eduardo López Collazo.

La elección del tema central de esta Semana de la Ciencia 2025 responde, según la organización «a la creciente necesidad de abordar el bienestar integral de las personas en un mundo cada vez más interconectado, pero también más acelerado y demandante». «El bienestar en sus distintas dimensiones –física, psicológica y social– es un concepto clave que abarca diversos campos del conocimiento, desde la medicina y la psicología hasta la ciencia social y la educación».

La ciencia juega un papel fundamental a la hora de comprender, prevenir y mejorar las condiciones que afectan al bienestar. Desde la investigación biomédica que aporta soluciones para el cuidado del cuerpo, hasta las neurociencias y la psicología que explican el comportamiento y la salud mental, pasando por estudios sociológicos que analizan cómo nuestras relaciones y entorno influyen en nuestra calidad de vida. Esta Semana busca divulgar ese conocimiento científico y hacerlo accesible a toda la ciudadanía, fomentando una actitud crítica, reflexiva y proactiva sobre nuestra salud y la de nuestra comunidad.

Las actividades relacionadas con el bienestar físico se centrarán en la importancia de mantener una buena salud corporal para la prevención de enfermedades y el desarrollo personal. La ciencia del deporte, la fisiología y la nutrición nos proporcionan evidencias sobre cómo mantenernos activos y saludables.

El enfoque en la psicología será clave para abordar el impacto de la salud mental en la calidad de vida, especialmente en un mundo donde el estrés y la ansiedad afectan a millones de personas. Y la sociología, la pedagogía y otras ciencias sociales muestran cómo las estructuras sociales, económicas y culturales inciden en el bienestar de las personas. Actividades de debate y reflexión permitirán trasladar la investigación social a la ciudadanía, fomentando la participación y la conciencia crítica sobre el entorno.