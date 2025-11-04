LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tommy Robredo. Ana Jiménez

El extenista Tommy Robredo, al saque en la Semana de la Ciencia

El deportista catalán charla con Sáenz de Cabezón en la segunda conferencia del programa de la UR centrado en el bienestar integral

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:27

Para mostrar cómo la ciencia y la disciplina física se complementan en la búsqueda del bienestar, la VI Semana de la Ciencia y la Innovación ... de La Rioja contará con referentes del mundo del deporte, como el extenista Tommy Robredo, que este martes ofrece la charla 'Más allá del tenis: ciencia, esfuerzo y bienestar personal'. El deportista catalán será entrevistado por el investigador de la UR y divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón, un diálogo que tendrá lugar en el Aula Magna del Edificio Quintiliano (a las 19.00 horas, con reserva previa a través de www.unirioja.es).

