La exposición 'Fides et Codex' difunde la estrecha relación entre la fe y la cultura La muestra, inaugurada este viernes en la concatedral de la Redonda, realiza un recorrido por los códices medievales riojanos» con reproducciones «idénticas a las originales»

La Rioja Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:33

Este viernes se ha inaugurado en la concatedral de Santa María de la Redonda de Logroño la exposición 'Fidex et Codex', que difunde «la estrecha relación entre la fe y la cultura a través de un recorrido por los códices medievales riojanos, con reproducciones idénticas a las originales».

Así lo ha afirmado el vicario de Pastoral y párroco de la concatedral, Víctor Manuel Jiménez, en un encuentro informativo previo a la inauguración de esta muestra. La exposición, como ha explicado Jiménez, conmemora el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, donde se formuló el credo niceno-constantinopolitano; y el 1.100 de la fundación del Monasterio de San Martín de Albelda, «uno de los grandes centros de cultura cristiana en La Rioja».

Por eso, esta iniciativa propone «un recorrido histórico y espiritual por la transmisión del credo a través de los códices medievales, que son testigos de la fe, el arte y la cultura cristiana». Entre las piezas expuestas, ha destacado el Códice Vigilano o Albeldense; los Beatos de San Millán y de El Escorial; el Códice Calixtino; las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio; y los Libros de Horas de Isabel la Católica y de Felipe Il, junto a otros facsímiles de gran valor patrimonial.

La exposición permanecerá instalada en la Capilla de los Reyes y el Deambulatorio de la concatedral hasta finales de marzo de 2026, periodo durante el que se podrán observar los paneles explicativos y reproducciones de los códices que la conforman.

Vehículos de fe y de conocimiento

«La muestra invita a comprender cómo la palabra escrita y la imagen fueron, durante siglos, vehículos de fe y conocimiento en la tradición cristiana», ha subrayado Jiménez, quien ha añadido que como complemento a esta exposición se realizarán dos actividades paralelas.

En concreto, se celebrará una conferencia sobre el Concilio el próximo día 25 y, tres días antes, un concierto a cargo del Coro de la Universidad Pontificia de Salamanca en la concatedral.

Por su parte, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Jesús Ignacio Merino, ha recalcado que con esta iniciativa la Diócesis reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio religioso riojano al acercar a los visitantes «las raíces históricas y espirituales de la fe».

«En La Rioja siempre nos sentimos muy orgullosos de las Glosas Emilianenses, pero tenemos tanto patrimonio escrito que también hay que ofrecerlo a la sociedad y trabajar entre todos para sentirnos orgullosos de nuestro pasado y construir nuestro futuro», ha subrayado.

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha señalado que «esta muestra ahonda en las raíces de muchas cosas, en recuperar espacios catedralicios como núcleos que irradien cultura«, y »como un recordatorio de la riqueza codicológica que tiene La Rioja, que no es sino un reflejo de una Edad Media vibrante en este territorio».