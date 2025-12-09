'Desvelando el patrimonio' muestra 47 obras que forman parte del patrimonio artístico del Ayuntamiento de Logroño La exposición, vinculada al edificio, constituye la primera de las tres que el Consistorio realizará en los próximos años

El salón de retratos del Consistorio logroñés acoge desde este martes la exposición 'Desvelando el patrimonio. Un recorrido por la Colección de Arte del Ayuntamiento de Logroño', compuesta por 47 obras que forman parte de su patrimonio artístico y que se muestran por primera vez al público.

Entre los autores se encuentran Blanco Lac (Medalla de Oro de La Rioja 1991), Jesús Infante (Galardón de las Artes de La Rioja), Manuel Sainz, José Carlos Balanza, Carlos Corres, Carlos López Garrido, Jesús Infante, Félix Reyes (Galardón de las Artes Riojanas), Jesús Lozano (Medalla de Oro de La Rioja), Daniel González (Medalla de La Rioja 1993), Luis Xubero (Galardón de las Bellas Artes Riojanas), Octavio Colis, José Antonio Olarte y Julián Gil (Galardón de las Artes Riojanas) y Jesús López Araquistain.

En la muestra también se exponen obras de los autores que formaron parte de la Bienal de Cultural Rioja, como Felicidad Moreno (2007-Premio Nacional de Arte Gráfico), Nati Bermejo, Tito Inchaurralde, Sergi Aguilar, Carlos Rosales, Manuel Rufo, Elena Blasco y Rosa Braun. Hay artistas nacionales como Marceliano Santa María, Iranzu Urra, Jordi Teixidor (Premio Nacional de las Artes Plásticas), Josep Ginovart (Premio Nacional de las Artes Plásticas), Jorge Galindo (Premio Nacional de las Artes Plásticas), Álvaro Delgado. Y también ilustradores como Jorge Arranz, Rubén Bergasa, Pedro J. Espinosa, Frías-Amilburu y José Antonio Troya.

Vinculada a los edificios

Esta constituye la primera de las tres exposiciones sobre el patrimonio del Ayuntamiento que se van a realizar en los próximos años. La primera, que es la que se ha presentado este martes, está muy vinculada al edificio, diseñado por Rafael Moneo e inaugurado en el año 1980.

Según ha destacado el Consistorio logroñés en una nota, «supone un hito para la colección de arte municipal, ya que desde su existencia el patrimonio artístico municipal ha ido creciendo gracias a los diferentes planes de compra, donaciones, concursos o proyectos que los funcionarios y representantes municipales han puesto en marcha».

«Con esta muestra queremos prestar atención a las obras de arte, mayoritariamente contemporáneo, que atesora el Ayuntamiento en sus distintas dependencias. Estas obras, por derecho propio, han establecido un diálogo continuado con la arquitectura del edificio, pero, también a diario, con las personas que aquí trabajan», ha señalado la concejala de Cultura, Rosa Fernández; que ha participado en la presentación junto al comisario de la muestra, Carlos Rosales; y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes.

Sentimiento de propiedad

La exposición permitirá que la ciudadanía conozca el citado patrimonio por la dificultad que implicaría el acceso a los espacios de trabajo en los que se emplazan la mayoría de las obras. Por este motivo y por primera vez, se saca a la luz esta selección para acercarla también a sociedad, brindándoles la ocasión de descubrir y disfrutar esta colección.

El Ayuntamiento lleva 45 años custodiándola y al exhibirla «queremos generar un sentimiento de propiedad en la ciudadanía porque creemos que velar y desvelar este legado artístico contribuye también a construir la historia de una ciudad a la que pertenecemos».

Archivo «de lujo»

Por su parte, Rosales ha señalado que «ha sido un lujo el poder acceder a un archivo, a un inventario de un montón de obras que el Constistorio, lógicamente, ha ido atesorando desde que es Ayuntamiento de Logroño». Propiedades «a base de cesiones, de donaciones, de concursos, de compras, hasta alcanzar las 450 obras».

Además, ha indicado que se trata de una colección «muy diversa», donde «no hay un patrón, no hay una intencionalidad de crear una colección, pero inevitablemente el Ayuntamiento tiene una historia, tiene muchos años y se van sumando obras con compras, encargos y concursos».

Fuentes, por su parte, ha señalado que «se exponen esas pequeñas joyas que atesora el Ayuntamiento de Logroño, que son de los ciudadanos», por lo que «queremos mostrarlas en un ciclo, siendo esta la primera; y a partir de ahí, cada año habrá otras sucesivas».

Actividades paralelas

Se han organizado actividades paralelas como una visita guiada por parte del comisario de la muestra el día 17 de enero a las 18.00 horas. Y visitas al Salón de Retratos del Ayuntamiento de Logroño los días 31 de enero y 7 de febrero a las 18.00 horas.