El Foro Pepe Blanco recorre el pop y el rock riojanos Una gran exposición que abarca estos géneros musicales entre los años 1960 y 2000 articula la próxima programación de este foro de la música hispana, que también propone charlas y las actuaciones de Bass in a voice y Eba al desnudo

Estíbaliz Espinosa Logroño Martes, 18 de noviembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

El Foro Pepe Blanco de la Música Hispana cierra temporada con una gran retrospectiva sobre el pop y rock riojanos de las cuatro últimas décadas del siglo XX, exposición que se podrá visitar entre los próximos días 12 de diciembre y 24 de enero en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced. En torno a ella se han programado el resto de actividades, concretamente charlas y conciertos protagonizados por artistas locales.

A la exposición 'La música pop y rock en La Rioja (1960-2000)' no sólo asomarán artista enmarcados en estos géneros, advierte Ignacio Faulín, organizador de la actividad junto a Fundación Caja Rioja. También habrá canción de autor (de Carmen Jesús e Iñaqui, Elena Aranoa o Nacho Ugarte), folk (de Río Oja, Cantoblanco o Ruavieja) y jazz. La muestra se abre además a los artistas nacionales que nos han visitado y a destacados festivales celebrados en la capital, desde los Festivales de España de los años 60 en El Espolón hasta el Iberpop de los 80 o el Actual de los 90.

Durante el anuncio de la programación del Foro Pepe Blanco, Ignacio Faulín ha estado acompañado por el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, quien ha recordado que este foro inició su andadura hace casi cuatro años «con la intención de reivindicar el papel de la música como parte esencial de nuestra identidad. Y por eso este año se cierra con una retrospectiva de la música riojana».

Charlas y conciertos

La mencionada exposición se completa con una conversación con el compositor, músico y escritor Jesús Vicente Aguirre, quien el 28 de noviembre presenta su último libro, 'De algunas cosas me acuerdo' (Pepitas) en el centro Fundación Caja Rioja Gran Vía (19.30). La siguiente cita, el 19 de diciembre, será en el centro La Merced con el grupo Bass in a voice, trío integrado por los hermanos Quique y Javier Alcalde y por Manuel León. En su concierto interpretarán clásicos de grandes del pop y rock, desde Michael Jackson, Hedrix o Clapton hasta Los Secretos o U2.

También en La Merced, el viernes 2 de enero (en el marco de Actual) se ha programado una mesa redonda con cuatro de los protagonistas del la historia del pop y rock riojanos: Fernando Ortiz de Urbina (The black rockers y Los yankos), Rafael Ibarrula (Casablanca, Champán,...), José Ignacio Foronda (Obras públikas) y Domingo Robledo (Eba al desnudo). La cita, a las 12.00 horas.

Por último, concierto de Eba al desnudo, el 4 de enero en la Sala Rever (Avda. Navarra, 5) a partir de las 20.00 horas. El grupo cerrará su gira 'El retorno' con una actuación donde no faltarán canciones clásicas del grupo, alguna aproximación a nuevos temas y alguna que otra sorpresa. Esta será la única actividad con entrada, que cuesta 10 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla, ya a la venta a través de la página web www.iberpop.com.