«Existen muy pocos papeles buenos en cine y televisión para mujeres» La actriz Mila Kunis, en una escena de 'El espía que me plantó'. :: r. c. «Tenemos que terminar con la guerra de géneros», afirma la protagonista de 'El espía que me plantó' Mila Kunis Actriz MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Jueves, 16 agosto 2018, 00:12

Mila Kunis y Kate McKinnon protagonizan 'El espía que me plantó', que se estrena mañana, una comedia de acción donde dos amigas (Audrey y Morgan) se ven envueltas en una conspiración internacional. La culpa la tiene el exnovio de Audrey (interpretado por Justin Theroux), que aparece en la casa de ambas en Los Ángeles reclamando su ayuda. Aceptan y el viaje para intentar salvar al mundo les llevará por Europa.

-¿Cómo surgió este proyecto?

-Llamé a Kate McKinnon y le rogué que me contratara (risas).

-No parece sentirse intimidada de trabajar con cómicos profesionales como McKinnon.

-La mayoría de las veces, ellos necesitan ser los más divertidos del rodaje. No lo pueden evitar porque vienen de competir por el mejor chiste. En este caso, sin embargo, mi socia, Kate, es muy generosa. Me ayudó a decir mis frases a tiempo para mantener el ritmo de la comedia porque yo no soy una actriz cómica. Lo digo en serio. Yo no trato de competir con ella por una escena, me parecería grotesco.

-¿Alguna vez ha hecho comedia en directo, subida al escenario?

-Jamás. No hay forma humana de que pueda hacerlo. La cantidad de trabajo que necesitas es una locura. Soy incapaz de hacer un discurso largo, imagínate la estructura de una broma y luego otra y otra. Si me das un diálogo, puedo desarrollarlo sin problema. Los cómicos que hacen humor en director se dedican a observar la vida para luego comentarla. Yo vivo la vida.

-Esta película tiene una mujer tras las cámaras (Susanna Fogel), una actriz protagonista y una mujer productora.

-Pero no hablamos de un filme feminista. Quiero que la gente vea esta película como una comedia. Clasificar las películas como feministas por el simple hecho de que haya un grupo de mujeres trabajando en ellas lo considero sexista. Tenemos que terminar con la guerra de géneros. No culpo al hecho de que, al ver tantas mujeres profesionales, nos encontremos sorprendidos, pero hay que añadir normalidad.

-¿Cada vez hay mejores personajes femeninos en el cine y en la televisión?

-No es cierto. Que haya tres películas ahora con personajes femeninos complicados no quiere decir que en comparación a la cantidad de películas que se hacen los papeles para las mujeres hayan cambiado por completo. Se ven muy pocos papeles buenos, existen, por supuesto, pero son pocos. Antes también había en el genero de la comedia. Estaba Shelly Long ('Cheers', 'Esta casa es una ruina'), películas como 'Un mar de líos' y en la televisión teníamos 'Yo amo a Lucy'. Creo que es hora de dar mas poder a las mujeres en el cine y en la televisión.

-Usted escribió una carta abierta a Hollywood sobre el sexismo en el lugar de trabajo. Fue el primer manifiesto del movimiento #MeToo. Fue muy valiente.

-Sí. Afortunadamente, escribir esa carta no tuvo ninguna repercusión en mi carrera, ni hacia bien ni hacia mal. Siempre he sido una mujer directa, sin miedo a decir lo que piensa. Desde niña he sido así y no tengo ningún problema con expresar la verdad.

-¿Sus hijos son, en este aspecto como usted, valientes?

-Animo a mis hijos a decir lo que piensan. Sé que puede traer problemas, yo los he sufrido, pero no hay que tener miedo. Uno crece midiendo su propio filtro y siempre es importante ser respetuoso. Me encuentro en una posición en la que no tengo porque aguantar nada. Puedo pagar mis deudas, tengo trabajo y mi propia compañía. Soy mi jefa y aquellos que no quieren contratarme por esto, son los mismos con quienes yo no quiero trabajar.

-¿Qué le dijo su marido, Asthon Kutcher, con el movimiento #MeToo?

-Fue muy claro. 'Escribe algo', me dijo. Fue maravilloso poder contar con su apoyo. El me animó mucho.

-Las madres actrices, generalmente, eligen proyectos que están cerca de sus casas. Usted, sin embargo, viaja por toda Europa.

-Lo sé (risas). Fue una locura. Aston y yo tenemos un pacto para rodar un proyecto al año y estaba haciendo 'El gran desmadre (Malas madres 2)' sin planes de empezar otra película, pero me llamaron para esta película y no pude negarme. Tuve que hablar con mi esposo y convencerlo. Durante cinco meses saqué a todos los miembros de mi familia de sus vidas para estar conmigo. En realidad fue muy difícil. Pero ahora, tengo una guía de los mejores lugares para visitar Budapest con hijos. Por si alguien la necesita (risas).