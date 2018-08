ESTAR A LA PENÚLTIMA «¡Qué injusto, convertir al ser humano de fin en instrumento, de persona sagrada en mercancía, que, cuando ya no sirve a la avaricia y usura del mercado, es víctima, residuo sin enmienda!» VICENTE ROBREDO GARCÍA Sábado, 25 agosto 2018, 23:54

Es la fiebre del oro de ahora mismo: estar a la última. Bien que efímeramente, porque al punto lo recién estrenado se ha hecho viejo y no es sino la ajada flor de un día. Así, el flamante estreno, que corona y realza a quien lo ostenta, se convierte al momento en el taimado traidor que lo destrona. Lo ya usado no sirve, hay que esconderlo en el mudo baúl de los olvidos, para adquirir lo nuevo y no envejecer nunca. Que lo ya utilizado es anacrónico, desluce, desprestigia, reduce a la categoría de lo arcaico a aquel que lo utiliza.

El mercado requiere clientela que consuma y consuma. Y el fiel consumidor pide productos que usar e ir retirando, para poder reiniciar la compra, que promete y no da sino ansiedades de volver a comprar, de oír ofertas que generan más sed, más honda acucia. Adquirir y tirar es el circuito de esta carrera loca e imparable, de esta forma de vida que no es vida.

Inaugurar y clausurar son nuestros ritos sociales más frecuentes: exposiciones, cursos, festivales, programas, ediciones... Estrenar, desechar son las gemelas rutinas ordinarias: serie, modelo, marca forman parte de esta lista que no termina nunca.

Consumir es vital al ser humano. ¿Podría sobrevivir de otra manera? Lo exige nuestro cuerpo, el ser que somos, siempre necesitado de alimento, libertad, trascendencia. El riesgo es el abuso, hiperconsumo nervioso y egoísta, que esquilma nuestro mundo, pasando del que sufre y sobrevive hurgando en la miseria. ¡Qué injusto, convertir al ser humano de fin en instrumento, de persona sagrada en mercancía, que, cuando ya no sirve a la avaricia y usura del mercado, es víctima, residuo sin enmienda!

Tampoco lo sagrado y religioso escapa al consumismo. Las leyes de la oferta y la demanda priman en ocasiones sobre el encuentro personal con Cristo y los hermanos, sobre el amor filial, la comunión fraterna. Nuestra alegría entonces se convierte en un producto efímero, aparente: polvo de mariposa. Nuestro Papa Francisco nos previene: «El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado». (EG 2).

El salmista nos cuenta su experiencia de sentirse borrado, marginado: «Me han desechado como a un cacharro inútil». (S. 31, 12); pero también amado, valorado por Dios, imprescindible: «La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente». (S. 117, 22). Su alma sedienta sabe cuál es la verdadera fuente de agua viva: «Te busca a ti, Dios mío» (S.41).

Jesús, verdad y vida, consumido de amor, se da del todo, se da del todo a todos. ¿Por qué buscar más fuentes? Su «Tomad y comed, esto es mi cuerpo» (Mt. 26, 26) regalado, infinito, es la oferta de amor por excelencia. ¿La degustamos juntos?