«Hemos estado en nuestro limbo particular» Hendrïk Rover y Los Deltonos. / L.R. El músico cántabro presenta con su grupo el nuevo disco 'Fuego' en el parque Tenorio Hendrïk Rover Líder del grupo Los Deltonos D. M. A. LOGROÑO. Viernes, 19 julio 2019, 13:50

El músico y productor cántabro Hendrïk Rover lidera el grupo Los Deltonos, que presenta hoy en el Ezcaray Fest su nuevo disco, 'Fuego' (2019) a las 21.45 horas.

-Pocas bandas han aguantado lo que Los Deltonos, más de treinta años. ¿Qué les empuja a continuar?

-¿Harías la misma pregunta a un fontanero? Tu oficio es tu oficio y habrá que seguir desempeñándolo hasta que te jubiles, pensando en que lo mejor está por venir y que los mejores conciertos aún no los hemos hecho. Esa ilusión y tensión nos mantienen despiertos y felices.

-Los Deltonos se ha mantenido siempre en un segundo plano, casi como un grupo de culto. ¿Tiene usted esa misma sensación?

-Nunca hemos sido un grupo que pudieras meter exactamente en un cajón, en este que es un país de cajones, hemos estado en nuestro limbo particular, donde hay gente que nos aprecia y se vive bien. Eso es impagable. Nuestros discos son recibidos felizmente por la gente y eso nos vale.

-¿Cuál cree que ha sido el mejor momento de Los Deltonos?

-Mi percepción es que está por llegar. Llevamos muchos años y el pasado está muy bien como punto de apoyo para dar el salto hacia delante. Lo mejor siempre está por llegar.

-Y siempre han sido fieles a un estilo propio, como demuestra 'Fuego'. ¿Es esa una seña de identidad?

-Esa visión del público es curiosa, pero la nuestra es que cada disco es una evolución, aunque en este último más gente ha considerado que es un regreso a los inicios. Y si lo es, no es intencionado. Estaría bien porque demostraría que aún somos jóvenes de espíritu.

-Trece canciones breves y tituladas con una sola palabra. ¿Ser directos es otra seña de identidad?

-Siempre me ha gustado la métrica pop. Lo que no puedas contar en 3 minutos es porque no te sabes explicar bien o porque el concepto no está claro. Los de los títulos es más bien porque en los 'set list' acabas poniendo la palabra más importante del título y en esa línea 'eco' consideramos que una sola palabra puede definir una canción.

-¿Cómo define 'Escabeche', una instrumental como la de 'Fuego'?

-Lo bueno de las instrumentales es que las puedes llamar como quieras, puedes ser absolutamente creativo.