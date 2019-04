¿Que nos espera en La Rioja este fin de semana previo a Semana Santa? 00:57 TVR Vídeo 'Dime con quién andas' adelanta las opciones de ocio para el fin de semana TVR Miércoles, 10 abril 2019, 15:42

Toma nota de la agnda de Natalia Pérez. No te pierdas «Music Has No Limits» Un espectáculo increíble para los amantes de TODA la música.