El espectáculo musical 'Michael Legend' rinde tributo al 'rey del pop' en Riojafórum Ben Jackson, protagonista de 'Michael Legend'. :: promocional El actor, músico y bailarín Ben Jackson recala hoy en Logroño (20.30 horas) con una gira que cumple su octava temporada L.R. Sábado, 27 octubre 2018, 01:02

logroño. Llega a Riojafórum de Logroño el espectáculo musical 'Michael Legend', que rinde tributo musical al 'rey del pop' desde el año 2009, y que cumple su octava temporada con más de doscientos mil espectadores.

Se trata de un montaje en el que para muchos el mejor doble del mundo, Ben Jackson, está acompañado por un equipo de bailarines, coros y demás artistas invitados, en total una docena de profesionales sobre el escenario.

EL MONTAJE uTítulo 'Michael Legend. Musical tributo al rey del pop' uCompañía El cantante y bailarín Ben Jackson lidera un grupo de una docena de profesionales uFecha, lugar y hora Hoy, en Riojafórum, a las 20.30 horas uPrecio Palco y patio de butacas, 36 euros y anfiteatro, 31 euros

El objetivo de 'Michael Legend' no es otro que el de proyectar, con la mayor credibilidad y realismo posible, el trabajo que el pequeño de los hermanos Jackson tenía previsto realizar en su gira de conciertos y que anunciaba como su despedida del directo 'This is it'. Pero su inesperado fallecimiento, que conmocionando al mundo entero, truncó el ambicioso proyecto.

El montaje 'Michael Legend' que hoy llega a Logroño trata de reconstruir, de la manera más fiel posible, el concepto de espectáculo que el 'rey del pop' ofrecía en vivo, utilizando réplicas exactas del vestuario, coreografías, una trabajada escenografía y unos efectos visuales similares a los originales.

No van a faltar los grandes éxitos de su carrera, como 'Beat it', 'Jam', 'Billie Jean', 'Thriller' o 'Smooth Criminal', entre muchos otros, una banda compuesta por Leo Giannetto (guitarra y coros), Julio Llorca (bajo y coros), Carlos Arévalo (batería) y David González (teclados y saxo), a los se unen los coros de Jacobo Budiño y Ana Paz, esta última también cantante junto a Ben Jackson en dos canciones.