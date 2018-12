Y Espartero aceptó que María Cristina le quisiera gobernar Baldomero Espartero, según Nicolas-Eustache Maurin. :: Museo de Historia de Madrid El Duque de la Victoria y la Reina Madre hicieron las paces en un breve encuentro que tuvo lugar en la estación del ferrocarril de Logroño, en enero de 1865 MARCELINO IZQUIERDO VOZMEDIANO Sábado, 29 diciembre 2018, 23:18

Alos pocos meses de estallar la Primera Guerra Carlista (1833-1840), tras el fallecimiento de Fernando VII, se puso de moda en el frente bélico una copla popular que ha llegado hasta nuestros días. Decía así: «María Cristina me quiere gobernar / y yo le sigo, le sigo la corriente, / porque no quiero que diga la gente / que María Cristina me quiere gobernar».

Antes de morir, el rey había promulgado -y ratificado posteriormente tras la el motín de La Granja- la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica y permitía a su hija mayor ceñir la corona en caso de que no hubiera descendencia masculina. Como la futura Isabel II apenas contaba entonces con tres años, ejerció como regente su madre y viuda de Fernando VII, María Cristina de Borbón y Dos Sicilias.

Estalló entonces la primera guerra civil de las cuatro que ha sufrido España en los últimos dos siglos, que enfrentó a los partidarios Carlos María Isidro, hermano del rey y fundador del 'carlismo', y a la regente María Cristina. Lo que comenzó como un desencuentro dinástico, pronto derivó en un conflicto entre el liberalismo frente al Antiguo Régimen.

Tras siete años de sanguinaria guerra fratricida, los carlistas fueron derrotados, los liberales tomaron el poder y la figura de Baldomero Espartero acaparó la gloria del triunfo y el cariño del pueblo español.

Salpicada por escándalos amorosos -María Cristina se casó con un sargento de su guardia meses después de enviudar-, económicos -su fortuna se multiplicó de forma exponencial y «no había negocio en el que no estuviera la regente»- y políticos -pronto tomó partido por el ala moderada del liberalismo-, la Reina Madre tuvo que afrontar la denominada 'Revolución de 1840'.

El órdago de don Baldomero

En tan inestable coyuntura, aprovechó el general Espartero tanto su popularidad como el desgaste de María Cristina para lanzar un órdago a la regente: o se plegaba a las exigencias progresistas o compartía la regencia con el propio Espartero.

La sorpresa saltó días después, cuando la madre de Isabel II anunció que tiraba la toalla. «María Cristina rechazó las condiciones que se le exigían, decidió renunciar a la regencia y exiliarse en Francia, no para retirarse de la política, sino para conspirar desde allí con más seguridad», explica el historiador Josep Fontana.

De hecho, durante la regencia de Espartero (1840-1843) no paró María Cristina de maniobrar contra el riojano de adopción, alentando asonadas o revueltas, hasta que el golpe liderado por el general Narváez lo descabalgó del poder y lo obligó a exiliarse en Londres, junto a su esposa, Jacinta Martínez de Sicilia.

El historiador canadiense Adrian Shubert, en su reciente biografía 'Espartero, el Pacificador' alumbra que dos décadas después de aquel episodio, Espartero y María Cristina hicieron las paces... en la estación del ferrocarril de la capital riojana. Tras su regreso de Inglaterra -exceptuando su protagonismo político en el Bienio Progresista (1854-1856)-, permaneció Baldomero en su refugio logroñés, a medio camino entre el palacete de San Agustín y la finca de La Fombera. María Cristina, por su parte, seguía acumulando fortuna a través de mil y un negocios y viviendo a papo de reina en su exilio francés.

Cuenta Shubert que en enero de 1865, «Espartero recibió a una invitada especial: María Cristina, que había regresado brevemente al país». Y añade: «La noche era malísima y las calles estaban casi intransitables, pero Espartero, con su uniforme de capitán general, y Jacinta, 'bella y elegantemente vestida con un traje completo azul', estaban en la estación (del tren) esperando, con algunos dignatarios locales y una gran multitud de curiosos, cuando María Cristina llegó en el tren de las diez menos cuarto, acompañada por su marido (Fernando Muñoz) y su séquito».

Doce minutos en la estación

A pie de vagón, Baldomero besó la mano de María Cristina, quien, a renglón seguido, se fundió en un abrazo con Jacinta. La conversación, que ponía fin a 22 años de desencuentro, se prolongó durante doce minutos -otras fuentes señalan que fue mucho más breve-, tras la que el convoy prosiguió su marcha, mientras la pareja de riojanos ilustres «permaneció en el andén hasta que el tren se perdió de vista».

De esta forma parecía materializarse, en lenguaje figurado, que el Duque de la Victoria aceptara, por fin, que «María Cristina le quisiera gobernar». De hecho, recalca el propio Shubert que, ya en 1861, había sondeado María Cristina a Espartero sobre sus intenciones de volver a la política activa, preocupada por la fragilidad del trono que sostenía a su hija Isabel, tras la caída de los Borbones en Sicilia, y, al mismo tiempo, tratando de buscar algún modo de regresar a España de manera permanente. Sin embargo, Isabel II caería en 1868 y su madre, aunque retornó a Madrid tras la restauración con su nieto Alfonso XII, moriría diez años más tarde en territorio francés.

En cuanto a la entrevista mantenida en la estación logroñesa, el biógrafo de Espartero añade que «el tema de conversación se convirtió en asunto de múltiples conjeturas sobre su significado». Pero la casualidad -o no- quiso que, días más tarde, se viera España sacudida por el rumor de una conjura carlista para asesinar al Duque de la Victoria, conspiración que pudo ser abortada.