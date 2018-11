«Si España hubiera tenido su juicio de Núremberg, no habría estos problemas» Nicolás Sánchez-Albornoz (dcha.), primer director del Cevantes, deja, ayer, en la Caja de las Letras su legado ante Luis García Motero. / ZIPI /EFE Condenado por Franco, Nicolás Sánchez-Albornoz, historiador y director del Cervantes, homenajeado ayer, logró huir del Valle de los Caídos en 1948 MIGUEL LORENCI MADRID. Viernes, 23 noviembre 2018, 00:59

«Franco debería llevar ya muchos años fuera del Valle de los Caídos». Así lo cree el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz (Madrid, 1926), condenado a trabajos forzados en Cuelgamuros hace 70 años, exiliado tras huir del oprobio y primer director del Instituto Cervantes, creado hace 27 años. Si se ha permitido que los restos del dictador permanezcan en el Valle de los Caídos durante casi medio siglo y que no se prohibiera por ley la exaltación del franquismo «es porque España no ha tenido el juicio de Núremberg». Así lo dijo el historiador tras depositar su legado en la Caja de las Letras del Cervantes y antes de recibir el homenaje de la institución.

Condenado en 1947 a seis años de trabajos forzados durante la dictadura por su pertenencia a la Federación Universitaria Escolar, escapó del Valle de los Caídos en 1948 con su amigo Manuel Lamana, huida que recreó la película de Fernando Colomo 'Los años bárbaros'. La exhumación de los restos de dictador tiene así «una significación muy especial» para Sánchez-Albornoz «por razones obvias». «Me parece muy bien. Ya era hora. Ha sido una vergüenza que esté allí durante los cuarenta y tantos años que lleva. Es evidente que se debería haber hecho antes», reiteró en la sede del Cervantes.

«No hay ningún monumento ni mausoleo a ninguno de los dictadores de la misma camada de Franco en el resto de Europa. Era bastante extraño y desdoroso para España que fuéramos el único país con esa debilidad», agregó. «Si hubiera habido en España un Núremberg, no tendríamos los problemas que tenemos ahora», cree Sánchez-Albornoz. Así se lo dijo a un periodista alemán que se interesó por esta rareza en una democracia europea. «Me preguntó cómo España, con un gobierno democrático asentado, lo permitía, y le contesté que se olvidaba de que en Alemania la depuración del nazismo fue fruto de la ocupación de cuatro ejércitos, mientras que en España el cambio se hizo bajo la ocupación del Ejército anterior». No cree Sánchez-Albornoz que «España tenga desmemoria con su pasado» y sí que «hay unos que tienen la memoria clara y otros que no la quieren aceptar». A su juicio, la sociedad sigue enfrentada por esos temas «porque en su día no se plantearon las cosas bien».