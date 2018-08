Llevamos casi un año conviviendo con el engendro del 'procés' y empieza a parecernos familiar el gimoteo falaz y los gestos inquietantes de estos políticos con aspecto de personajes secundarios de una película de los Coen. Ves los lazos amarillos en las solapas, en los parques, las ventanas y las playas y parece que siempre hayan estado ahí, ya son parte del paisaje, como cuando enciendes la televisión un jueves a las 3 de la mañana y tienes la seguridad de que en Factoría de Ficción están dando un capítulo de 'La Que Se Avecina'.

La comedia continúa, y la maquinaria independentista quiere conquistar un territorio real, el del espacio público. Sembraron la playa de Llafranc de cruces amarillas, cubrieron el puente de Bac de Roda y, en contra de la neutralidad que se exige a todas las instituciones, colgaron el lazo amarillo del Ayuntamiento de Barcelona, una especie de esterilla de acampada retorcida, una Vileda dorada, gigante y esponjosa, dobladita en el balcón. Esto da para muchos programas y tertulias, somos buenos en ese reciclaje; hacemos con el 'procés' lo que dijo Woody Allen en 'Annie Hall' sobre Beverly Hills: «Allí no tiran la basura, la convierten en televisión».

La ocupación ideológica del espacio público es el nuevo reto del independentismo, pero lo público es de todos, aunque decir eso en España es como decir lo contrario; recuerden la entrevista de Carmen Calvo en ABC: «Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie". Lo que ocurre es que el espacio común sí se siente como propio y está siendo un territorio duro. Una señora, muy catalana por cierto, arrancó al grito de ¡pero qué es aixó! aquellas cruces de la playa como el que coge puerros de la huerta. Hay brigadas callejeras que retiran estos símbolos, y hace días un conductor derribó unas cuantas cruces amarillas de la plaza peatonal de Vic. Sería conveniente no llegar a estos extremos, porque el tipo estuvo a punto de causar un accidente. A este hombre ya lo llaman terrorista; no sorprende, pero es triste que quienes lo acusan son los que se sacan selfies con Otegi, los mismos que olvidan que en Vic sí que hubo terrorismo, el que mató a cinco adultos y a cinco niños en la Casa Cuartel del pueblo.