«Hay que hacer un esfuerzo por poner la voz de las mujeres en la gastronomía»

La periodista María Arranz, ayer en Logroño. :: miguel herreros María Arranz compartió foro con la docente María Luisa Walliser en el marco del festival Lovisual, y en colaboración con la Cátedra de Comercio de la URMaría Arranz Periodista y editora E. ESPINOSA LOGROÑO. Lunes, 15 octubre 2018, 22:17

María Arranz (Madrid, 1985) trabaja como periodista y editora en temas relacionados con cocina, y lo hace a través de distintos medios: revistas, fanzines, blogs, programas radiofónicos e incluso organizando talleres y eventos en espacios públicos. Para ella, la comida va mucho más allá de lo que se sirve en un plato.

-Usted entiende la comida como un elemento cultural o ligado a la cultura popular. Explíqueme este planteamiento.

-La comida es algo presente en el día a día de todo el mundo y todo el mundo tiene algo que decir, luego me parece un elemento muy útil o una excusa muy buena para hablar de otras muchas cosas; puedes hablar sólo de comida pero también está presente en campos como la literatura, el cine, la televisión, la música... Además dice algo muy personal de quien te lo está contando porque es un componente muy emocional.

«El Comidista es un ejemplo de alguien que hace las cosas muy bien a nivel gastronómico»

-No es un enfoque nuevo.

-No, porque la antropología y la historia ya han abordado el tema de la cocina, pero quizá se quedaba en un ámbito un poco académico y a mí me gusta hacerlo divulgativo. Quizá nos faltaba dar ese paso de compartirlo con la gente, porque la gastronomía tiene hoy mucho peso en los medios de comunicación pero con una vertiente un tanto elitista de los platos, los cocineros, los restaurantes...

-Cierto es que cuando la gastronomía sale de las cocinas de nuestros hogares se vuelve elitista.

-Y cuando la cocina sale del hogar al espacio público, pasa de ser una labor de mujeres ni siquiera considerada profesión a una actividad con reconocimiento y copada por los hombres. Es muy interesante ver qué ha pasado ahí, cómo nos relacionamos las mujeres con la comida, qué perspectivas aportamos... Hay que hacer un esfuerzo por poner la voz de las mujeres en la gastronomía, de hecho, todo el trabajo que yo hago está muy atravesado por el feminismo

-¿De dónde le viene el interés por la comida?

-Estudié cocina hace años y me dediqué a ello un tiempo, pero descubrí que no era a lo que me quería dedicar toda la vida y empecé a combinarlo con la escritura. En un momento dado decidí que se podían combinar ambas cosas, y de ahí Fuet Magazine (publicación que dirige y edita), e incluso ir más allá con charlas, talleres, comidas populares, investigaciones...

-¿Cómo come María Arranz?

-Soy vegetariana, a pesar de que la revista se llame 'Fuet'. Para empezar, lo que decides comer, dónde compras, cómo lo cocinas... tiene una lectura política. Personalmente me encanta comer en la calle, en una mesa grande, al aire libre, pero no se puede hacer siempre. También me gusta descubrir restaurantes, y soy más de sitios pequeños, caseros y donde se trabaja con mimo, que de restaurantes top.

-Supongo que la gastronomía en blogs e instagram le parecerá un horror.

-No un horror, pero no me interesan mucho, aunque tiene que haber de todo. La parte positiva es que cada vez más la gente se preocupa de lo que come y cómo lo come, a veces hasta unos límites absurdos. Pero al margen de la moda, que pasará, para mí la lectura positiva es que la gente se anime a cocinar más.

-Esta nueva inquietud por lo que comemos también tiene un componente de salud y medioambiental.

-Sí, y es otra lectura positiva. Ahora hay muchos instagramers que hablan de los procesados, de qué te comes exactamente, y eso está muy bien porque es una forma divulgativa de aprender sobre nutrición. También el respeto al medio ambiente es bueno dentro de este boom de la comida en los medios y en las redes.

-¿Qué medios se ajustan mejor a su mensaje?

-Leo mucho revistas extranjeras independientes y, por ejemplo, El Comidista (web de El País) me gusta mucho porque informan muy bien, son exhaustivos y muy divulgativos, y además son muy prácticos. Es un ejemplo de alguien que hace las cosas muy bien a nivel gastronómico.