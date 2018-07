«La esencia de los riojanos son los pueblos, todos tenemos uno» Luis Javier Ruiz posa delante del Ayuntamiento de Briones. :: j.l. El periodista de LA RIOJA se muestra «contento» por ganar con un relato sobre Briones y unos recuerdos que comparte «mucha gente» Luis Javier Ruiz Ganador del certamen de relato corto 'La Rioja en pocas palabras' JÖEL LÓPEZ BRIONES. Sábado, 28 julio 2018, 23:00

Es tímido, no se da mucha importancia y confiesa sentirse «raro» por no hacer él las preguntas. Pasa a la silla de entrevistado por méritos propios. Luis Javier García, periodista de Diario LA RIOJA, ha ganado la primera edición del certamen de relato corto 'La Rioja en pocas palabras' con una historia sobre Briones y sus recuerdos de infancia. Responde con pudor pero con la amabilidad de quien sabe lo que significa estar al otro lado.

-¿Sorprendido?

-Sí, desde luego. Yo envié el relato sin muchas pretensiones. De hecho me enteré bastante tarde de la convocatoria y aprovechando la afición que tiene una de mis hijas por levantarse muy temprano fui componiendo la historia. Y casi no llego porque la mandé pocos minutos antes de cerrarse el plazo. Estoy muy satisfecho y muy contento, claro.

-¿Es más especial el premio por escribir un recuerdo de infancia?

-Sí. Obviamente no es una historia real pero sí responde a parte de mis recuerdos que tengo de niño en Briones con mis abuelos. Ellos eran de aquí y muchos veranos veníamos aquí y pasábamos mucho tiempo. Y su casa tenía un calado que para mí y para mis primos, no sé si era misterio, pero bajar a la bodega siempre era algo un poco especial por los pasadizos, la oscuridad y la humedad. Y ese recuerdo forma parte de mis años de chaval.

-Uno de los secretos del relato es que es un recuerdo suyo pero también es un recuerdo de mucha gente en La Rioja que conecta con él.

-Sí. Yo creo que el concepto de abuelo, de familia, probablemente sea una de las esencias que tiene La Rioja y el vino. Mi idea era combinar esas dos cosas con otros recuerdos comunes. Yo creo que todos tenemos el recuerdo de la bodega, de los abuelos, de las chuletadas. Son elementos muy típicos de aquí y compartidos por mucha gente.

-¿Por qué decide escribir esta historia?

-Me apetecía escribir algo sobre Briones porque significaba recuperar mis orígenes y en La Rioja lo característico son los pueblos. La esencia de los riojanos son los pueblos. Todos tenemos uno en el que hemos pasado muchos veranos y, aunque toda tu vida pase en Logroño, todo el mundo tiene un pueblo. Y por eso quería escribir sobre la casa de mis abuelos en Briones a la que le tengo mucho cariño.

-¿Qué relación tiene con Briones actualmente?

-A raíz del fallecimiento de mis abuelos ya no vengo tanto pero sigo teniendo mucha familia por aquí y procuro venir con mis hijas para, aunque sea, dar un paseo. De hecho, una de ellas está bautizada aquí. La idea es inculcarles que de alguna manera ellas también vienen de aquí.

-Aunque hayan nacido en Logroño.

-Eso es. Hay que intentar mantener los lazos con Briones. De hecho, mi hija mayor, cuando nos acercamos por la autopista enseguida lo reconoce y lo identifica y les gusta subir. Aunque subimos poco.

-Tomando la premisa del concurso, ¿cuál cree que es el patrimonio más importante de La Rioja?

-Es muy complicado. Yo creo que hay muchos y que cada uno tiene el suyo. Para mí puede ser el tema del vino, de los calados, de esa cultura que mamas desde pequeño. Entiendo que para los de La Rioja Baja sea otro e incluso para los de San Millán pueda ser otro. Cada uno tiene su propio patrimonio.

-¿Escribe habitualmente?

-Menos de lo que me gustaría. Sobre todo porque estás todo el día escribiendo en el periódico y aunque hay veces que haya temas que no te gusten, en realidad, te gusta lo que haces y parece como si mataras el gusanillo. Y luego está el tiempo. Intentar sacar ratos para poder escribir me parece muy complicado con los horarios y las obligaciones que uno tiene.

-¿Los premios le motivan para escribir?

-En este caso, sí me apetecía contar el recuerdo del que hemos hablado y vi que se podía adaptar a las bases del concurso pero habitualmente no suelo hacerlo. Yo no escribo para premios; yo escribo y alguna vez he mandado algo.