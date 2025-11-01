El talento y juventud de Alba Armengou y Clara Incendio, este fin de semana en Escenario Vivo A sus conciertos programados en Cañas y Matute se suma el teatro de La Roca y de Mon Teatro en Arenzana de Abajo y Badarán

Matute, una de las localidades a las que viajará Escenario Vivo este fin de semana.

La Rioja Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:13

Escenario Vivo viaja este fin de semana a Cañas, Matute, Arenzana de Abajo y Badarán, y lo hace con música y teatro. Hoy, sábado, la primera cita (a las 13.30 en la plaza de Arenzana) es con doña Carmen y su sirvienta Alejandra, las tozudas y trasnochadas protagonistas de 'Zozobra', pieza teatral de la compañía asturiana La Roca.

Por la tarde (18.00), en el Monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas se presenta la cantante y trompetista Alba Armengou con 'Susurros del Viento', álbum que fusiona los distintos estilos musicales que han marcado a esta joven barcelonesa: el bolero, la canción catalana, la música brasileña y la herencia del jazz. Le acompañan la guitarra de Vicente López y la percusión y voz de Tramel Levalle.

Juventud y talento también en Clara Incendio, cantautora sevillana que mañana, domingo, estará en el frontón de Matute (13.30 horas) presentando su primer trabajo discográfico: 'Malleus Maleficarum' (El martillo de la brujas), una travesía por la historia, la espiritualidad y la cultura popular. En este proyecto, copla, Semana Santa, flamenco y folclore andaluz se entrelazan con el rock y el pop contemporáneo, enriquecidos además por instrumentos exóticos como los cuencos tibetanos y el sitar.

Por último, Mon Teatro y La Nave presentan en el Ayuntamiento de Badarán (18.00 horas) 'Solo serán unas semanas', obra basada en 'La mujer judía', relato que forma parte de 'Terror y miserias del III Reich', donde Bertolt Brecht nos muestra la cruel gestación del régimen nazi.