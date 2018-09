LA ERMITA «La ermita, cada ermita, es un misterio familiar, doméstico. Desvela lo profundo de la vida sin dárselas de sabia. No se deja comprar, no está al servicio del poder, del mercado. Es presencia sencilla, regalada, que privilegia siempre al más humilde, al que apenas se atreve a levantar los ojos» VICENTE ROBREDO GARCÍA Domingo, 30 septiembre 2018, 00:36

No sé, no sé qué tienen las ermitas, para atraernos tanto. Humildes, recogidas, diminutas, calladas, maternales; hechas para acoger, acariciar, dar tregua al alma, consuelo al desvalido, alzan su universal ofrecimiento a cuantos lo requieren.

En medio de los campos o en la altura feliz de la colina, por más que se distancien de lo urbano, ellas son centro siempre. Centro de irradiación de compañía, de esperanza fundada, puerta abierta al fulgor de la alegría, al recuerdo más puro y entrañable, al ensueño olvidado.

La ermita, cada ermita, es un misterio familiar, doméstico. Desvela lo profundo de la vida sin dárselas de sabia. No se deja comprar, no está al servicio del poder, del mercado. Es presencia sencilla, regalada, que privilegia siempre al más humilde, al que apenas se atreve a levantar los ojos. Mirarla desde lejos es sentirse amparado; emprender el camino hacia su entraña es andar con sentido; entrar en ella es regresar al nido del que un día volamos. Ella es semblante claro de trascendencia amiga, bendición que señala nuestra meta y nos orienta el paso. Su silencio susurra plenitudes sin tasa, nos trae a la memoria menesteres angélicos.

La ermita es una santa, atiende a todos, abre su corazón, su abrazo a todos: al que sube a rezarle cada día; al que vino una vez y se fue lejos y no volvió y la añora desde orillas distantes; al que no la conoce aún y hasta es posible que muera sin saber de su existencia. Ella es madre y no entiende de otra cosa que de querer a todos.

Rodeada de flores -campanillas, lirios inmaculados, tulipanes, azahares, violetas, pensamientos-, la ermita es ella misma flor, aroma, color multiplicado. Seduce desde lejos, y de cerca conmueve, unge de gracia, transporta a paraísos añorados. ¡Qué bien se está con ella! ¡Cómo va convirtiendo nuestras penas en sonrisa gozosa, nuestras quejas sutiles en gorjear de pájaro!

Asomada, contempla nuestras calles, nuestras labores diarias, nuestras fiestas, nuestros duelos profundos, nuestros hogares cálidos. No hay pormenor del valle al que no atienda, al que no le dedique la ternura de su panal más claro. Su memoria es feliz, no olvida nada de cuanto ocurre a un hijo. Guarda como oro en paño cada rezo, cada inquietud, pregunta, acción de gracias, cada suspiro, lágrima, alborozo. Es lámpara perpetua, permanente vigía, siempre pendiente del detalle mínimo.

Tan solo el repicar de la campana o el alegre volteo emocionado trastoca su silencio. Entonces todo el valle queda mudo, al menos un momento, para escuchar la buena nueva, el eco de un amor que escala tapias, atraviesa techumbres, rocía intimidades y quereres que el paso de las horas va cubriendo del polvo cotidiano.

La ermita es corazón: el de la Virgen, el de Jesús, su Niño, donde cabemos todos. ¡Qué alegre es y qué fácil el camino para llegar a ella! ¡Qué triste y qué difícil el regreso! Qué bien lo dice el río, que, cuando pasa ante ella, convierte su corriente en un remanso para quedarse con su imagen clara y llevarla con él en su transcurso. Qué bien lo canta el pueblo, canción que también saben de memoria los tilos, las nogueras, los plátanos, el sauce, los chopos, las acacias, los fresnos, el saúco...: «Cuando de mi patrona / voy a la ermita / se me hace cuesta abajo / la cuesta arriba. / Y cuando bajo / y cuando bajo / se me hace cuesta arriba / la cuesta abajo».

Ya sé, ya sé qué tienen las ermitas, para atraernos tanto.