LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Josué Lapeña. J. MARÍN

Josué Lapeña

Actor y cofundador de Sapo
«Era muy difícil vivir de esto, así que apostamos por el teatro a la carta»

Josué Lapeña, el doctor Frank-N-Furter en el espectáculo con el que Sapo Producciones sopla sus treinta velas, nos acerca a la historia de la compañía

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:59

Comenta

'The Rocky Horror Picture Show' abrió el festival de Actual en el año 2015 de la mano de Sapo Producciones, que estos días recupera ... el mismo espectáculo con motivo de su trigésimo aniversario y con algunas novedades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  4. 4 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  5. 5 Ratas en las calles, la caza del jabalí y las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  6. 6 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  7. 7 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  8. 8 Treinta años de carrera solidaria estudiantil
  9. 9

    Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo
  10. 10 El marcador | Los resultados de la jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Era muy difícil vivir de esto, así que apostamos por el teatro a la carta»

«Era muy difícil vivir de esto, así que apostamos por el teatro a la carta»