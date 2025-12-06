'The Rocky Horror Picture Show' abrió el festival de Actual en el año 2015 de la mano de Sapo Producciones, que estos días recupera ... el mismo espectáculo con motivo de su trigésimo aniversario y con algunas novedades.

– ¿Aquí se acaba la celebración del treinta aniversario de Sapo Producciones?

– Nos gustaría hacer una especie de espectáculo repaso de los hitos de la compañía durante estos treinta años a partir de nuestros montajes, escenas y eventos más relevantes, pero tenemos que darle más vueltas al tema y ya sería para 2026.

– ¿Cómo nació Sapo?

– Yo conocí a Martín Nalda en 1994 en un curso de animación que impartió en la Casa de la Juventud, y un año después formamos la compañía junto a Mapy Domingo (lleva los temas administrativos), que al principio también actuaba. Y ahí continuamos, junto con un grupo de actores –Rubén García, Alex López, María Martínez-Losa, Gemma Viguera y alguno más– que contratamos de una manera casi continua porque hay espectáculos, como las rutas teatralizadas, que llevamos haciéndolos desde hace veinte años.

– ¿Por qué la elección del nombre de 'sapo'?

– Buscábamos un nombre que se pudiera recordar bien, corto, simpático... y el sapo era un bicho que nos gustaba a Martín y a mí, así que sapo se quedó.

– Hacéis teatro de escenario, de calle e incluso de museo, musicales y animaciones, cine... ¿Qué más hace vuestra productora?

– Desde el principio sabíamos que era muy difícil trabajar en los teatros a la italiana normales, como puede ser la sala Gonzalo Berceo, y girar con una obra. Pero queríamos vivir del teatro, así que decidimos hacer teatro en otros sitios, como en la calle, y a la carta. Es decir, nos ajustamos a distintos eventos (acontecimientos, galas, fiestas...) y a sus necesidades de espacio, de público, de contenido. Intentamos hacer eso y luego también tenemos nuestras propias cosas.

– ¿Cuáles son los hitos teatrales en la trayectoria de Sapo?

– Mi debut casi profesional y el de Sapo fue en el Certamen de Teatro del Café Pasarena, que presentamos durante cuatro años y donde montábamos un espectaculito de 10 minutos todos los días, de lunes a jueves. Aquello fue una escuela alucinante y de las escenas que hacíamos allí surgió luego el espectáculo 'Miedo', del que hicimos 150 funciones por toda La Rioja y fuera. También está la Comedia del Sitio por lo que representa, por los actores y porque han sido muchos años de evolución de un espectáculo de San Bernabé que es comedia del arte. Y las rutas teatralizadas, con las que llevamos 20 años. O la obra 'Cuando suena el carillón', que representamos en 2016 en Actual y al año siguiente lo volvimos a hacer porque nos lo pidieron, y que Diego Pérez acabaría trasladando al cine.

– Al margen de vuestros espectáculos, ¿qué destacar de Sapo Producciones?

– La inconsciencia y ese tirarnos a la piscina desde el primer momento porque creíamos en nuestro trabajo. Y animamos a la gente que quiera probar y quiera dedicarse a esto a que se lance, porque se puede vivir de ello. Nosotros lo hacemos como cualquier otro trabajador pero sobre todo con mucha motivación y cariño al trabajo, y eso ya es casi una garantía de éxito.