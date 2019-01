Ennio Morricone cuelga la batuta El compositor de más de 500 bandas sonoras anuncia una gira de despedida que culminará el 22 de junio en Roma OSKAR BELATEGUI Miércoles, 9 enero 2019, 00:59

madrid. ¿Quién no ha silbado en alguna ocasión la melodía central de 'El bueno, el feo y el malo' o imaginado los saltos de Iguazú a los sones de la banda sonora de 'La misión'? ¿Quién no ha llorado con los besos censurados que veían la luz al final de 'Cinema Paradiso'? Ennio Morricone (Roma, 1928) no solo es el único compositor cuya celebridad ha trascendido de los sectores cinéfilos, sino que sus piezas más evocadoras forman parte de la cultura popular. Autor prolífico, con más de 500 partituras entre películas y televisión -solo en 1968 firmó la música de 20 largometrajes-, Morricone ha anunciado a sus 90 años una gira de despedida que le llevará por toda Europa hasta el verano. Tras dos conciertos en la Arena de Verona, colgará la batuta el 22 de junio en las romanas Termas de Caracalla, al frente de una orquesta de 200 músicos. Será la despedida de un titán que revolucionó la música de cine.

Morricone logró en 2016 el Oscar que tanto se le resistía por 'Los odiosos ocho' (recogió uno honorífico en 2009). Desde entonces, solo ha compuesto la banda sonora de 'La correspondencia', de Giuseppe Tornatore, aunque en la web IMDB le adjudican la música de una cinta de animación que se estrenará este año, 'El fantasma de Canterville'. Y es que el compositor fue un obseso del trabajo durante toda su vida. «Me levanto a las cinco de la mañana. Primero hago gimnasia y después camino. Leo los periódicos y me meto en faena a las ocho», relató.

A Morricone nunca le ha hecho falta irse a vivir a Hollywood o aprender inglés para trabajar con directores como John Carpenter, Brian de Palma, Barry Levinson, Oliver Stone, Warren Beatty, Terrence Malick, Roland Joffé o Tarantino. También compuso e hizo arreglos para temas inmortales de la música popular, como 'Il mondo', de Jimmy Fontana. Fuera del cine, ha compuesto un centenar de obras. «Las bandas sonoras son las que me han dado éxito y fama, las que han arrastrado mi carrera», reconoce. «Gracias a esta faceta puedo cultivar la otra».

Niño prodigio, al igual que el otro gran músico del cine europeo, Nino Rota, Morricone nació en el Trastevere romano. Hijo de un trompetista de jazz y un ama de casa, comenzó a desarrollar sus aptitudes musicales con seis años.