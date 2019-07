Las enfermedades en el tercer mundo y la cooperación El doctor Rafael Crespo atiende a una pequeña paciente mozambiqueña durante su viaje de emergencia humanitaria al país africano. :: l.r. A las enfermedades que azotan a la población y las producidas por la propia catástrofe (en este caso, el ciclón Idai) se suman los escasos recursos sanitarios Un viaje de emergencia humanitaria a Mozambique contado en primera persona RAFAEL CRESPO LOGROÑO. Martes, 9 julio 2019, 22:31

Llevaba ya casi dos años sin escribir para Diario LA RIOJA, fundamentalmente por mis numerosas ocupaciones que dificultan el poder hacer algo que me es placentero, que es escribir y transmitir, cuando recibí una llamada de ese gran maestro y divulgador que es el doctor Aizpún, invitándome a hacer una crónica sobre las enfermedades en el tercer mundo. ¡Y no me pude negar!

Suelo empezar estos escritos contando una historia, una historia que no es real, pero podría serlo. Pero esta vez la historia es real, es mi propia historia. Desde hace casi dos años soy miembro del START (Spanish Technical Aid Response Team), equipo técnico español de ayuda y respuesta a emergencias, que pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En el mismo estamos dos médicos de familia, una ginecóloga y una pediatra de esta comunidad, además de profesionales de toda España; de médicos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud, otros sanitarios, ingenieros, expertos en agua y saneamiento, logistas o técnicos en electricidad y electrónica, entre otros. Integrado por 71 personas, este equipo está preparado para desplegarse en menos de 72 horas para actuar en cualquier emergencia humanitaria donde sea requerido, a través de mecanismos internacionales, y dispuesto a montar un Hospital de nivel 2, con capacidad quirúrgica y de hospitalización.

Así, el pasado mes de abril fuimos convocados para ir a Mozambique por la emergencia humanitaria provocada por el ciclón Idai, que causó más de mil muertos así como miles de desplazados y damnificados, siendo la primera misión en la que nos desplegábamos los 'chalecos rojos'. Allí estuvo una primera rotación casi tres semanas y una segunda otras tantas, terminando la misma tras la visita de la Reina Doña Letizia, el 30 de abril. Yo permanecí allí desde el 14 de abril hasta el 3 de mayo.

Cuando volví nos enteramos de la repercusión mediática que había tenido aquella misión. Tanto es así que el colofón fue el 4 de junio, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores nos concedió a todos los que habíamos ido a la misión -un total de 140 profesionales, además de los responsables- la medalla al Mérito Civil, lo cual constituye un orgullo por el trabajo realizado. Todavía, habiendo pasado los meses, mucha gente nos pregunta qué tipo de enfermedades estuvimos atendiendo en el país.

Hay que decir que yo todavía soy neófito en estas misiones, era mi primera vez, por lo que antes de salir me tuve que empapar en el conocimiento de enfermedades tropicales o de otras que aquí ya tenemos olvidadas. Enfermedades de la piel causadas por parásitos, enfermedades infecciosas como malaria, cólera, tifus, dengue u otras similares, complicaciones del sida (que está muy extendido entre toda la población, incluyendo niños) pero, también, las enfermedades habituales en nuestro entorno pero con graves complicaciones debido a la falta de tratamientos o la tardanza de las personas en ir a los servicios sanitarios, bien por ignorancia o por carencia de los mismos.

Antes de acudir a una misión humanitaria hay que estar al tanto de todas las vacunaciones o profilaxis necesarias para la zona a donde se acuda, siendo recomendable ir al centro de vacunación internacional de sanidad exterior, que en La Rioja lo tenemos en la avenida Pérez Galdós, 29 de Logroño, pidiendo cita previa, y donde se nos informa de todo lo necesario para el viaje. Asimismo, también suele ser conveniente ilustrarse sobre la situación del país donde se va, tipo de ropa que hay que usar, si se necesitan repelentes de mosquitos, proveerse de protecciones solares, cómo llevar el equipaje, etc.

En las misiones humanitarias el trabajo es continuo, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, aunque muchas veces apenas se tiene tiempo para dormir o descansar, a pesar de las peticiones de los responsables de que no se hagan sobresfuerzos para no caer extenuados.

En el caso de Mozambique, pero lo mismo puede ocurrir en cualquier país donde haya una emergencia humanitaria, no solo se trata de las enfermedades que azotan a la población o las producidas por la propia catástrofe, sino que también se añaden los escasos medios sanitarios que hay en el lugar. Y de ahí que, muchas veces, la atención que se presta en el lugar produce en los profesionales la sensación de estar poniendo 'parches' que no servirán de mucho. Sin embargo, se sigue con el trabajo incansable para intentar ayudar a una población ya desvalida de por sí.

Como ya se ha dicho, se ven enfermedades causadas por parásitos como protozoos, helmintiasis o las producidas por artrópodos, muchas de ellas en relación con la mala higiene y los escasos mecanismos de salud pública que existen en estos países. Igualmente, enfermedades transmitidas por insectos o por aguas insalubres. También, la presencia de infecciones como el sida, con todas sus complicaciones, muchas de ellas muy severas como herpes zoster evolucionados, tuberculosis gravísimas y muy extendidas, infecciones respiratorias y otras oportunistas por hongos o protozoos, que afectan no solo a adultos sino también a niños por la alta prevalencia de la enfermedad en mujeres que lo transmiten vía materno infantil. Es de destacar que, en muchos países, el acceso a medicación antirretroviral no es complicado y se distribuye gratuitamente, pero existen otros factores como la ignorancia en la población sobre la gravedad de la enfermedad o la influencia de la 'magia negra' con brujos que convencen a la población que su medicina es la que cura las enfermedades, lo cual hace que muchas personas no tomen estos fármacos.

Destacar que las enfermedades crónicas tampoco están controladas, fundamentalmente por el escaso acceso a medicinas para las mismas. Así, la diabetes mellitus es tratada con fármacos que en occidente prácticamente ya no se usan y apenas tienen insulina. En la hipertensión apenas se hacen controles de presión arterial, no hay medidas preventivas y el número de tratamientos es insuficiente. Las cifras de colesterol no se controlan por los escasos medios diagnósticos que existen y tampoco hay medicamentos efectivos. No hay posibilidades de hacer diálisis y los pacientes con enfermedad renal crónica tienen exiguas perspectivas de supervivencia a largo plazo. Hay pocos tratamientos para enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC (muy extendida por el gran número de fumadores) o los problemas relacionados con el tiroides. Indicar el notable grado de desnutrición infantil, aunque también en adultos es altísimo, con numerosas enfermedades causadas por hipovitaminosis de cualquier tipo.

Traumatismos y quemaduras

Tampoco podemos olvidarnos del gran número de personas con traumatismos severos, ya no solo por el estado de las carreteras, de los vehículos, la forma de conducir, sino también por el alto consumo de alcohol en muchas poblaciones y el escaso control del mismo. Y, como no, también la existencia de grandes quemados, tanto niños como adultos, por la costumbre de hacer fuego en la calle o en las cabañas o chabolas en las que viven para poder cocinar o tener iluminación, usando petróleo.

Por último, resaltar los pocos medios que hay para la asistencia de partos complicados o para las cesáreas, lo cual hizo que en nuestra estancia en Dondo, tanto ginecólogas como matronas, así como pediatras, hicieran un trabajo excepcional y fue de lo más reconocido por la población pidiéndonos que no nos fuéramos de allí.

Para terminar este artículo (relatar la estancia allí precisaría de un libro entero) diré que en occidente debemos incrementar el apoyo económico y sanitario a estos países, asolados por grandes catástrofes y abandonados por los países más poderosos, ya que su futuro puede ser el nuestro.