Enero: vuelta a la normalidad y propósitos del nuevo año Un error muy común es asociar alimentarse bien con pasar hambre. :: l.r. Hay que comer fruta, verdura, legumbres, frutos secos, pescados, carnes blancas y lácteos, beber agua y hacer deporte Lo importante es crear unos hábitos saludables y mantenerlos toda la vida MARÍA JESÚS CHINCHETRU LOGROÑO. Martes, 8 enero 2019, 00:47

Comienzos de enero, apenas han dado las campanadas hace unos días, y ¿quién no se ha propuesto alguna vez adelgazar esos kilitos que nos sobran?

Sí, lo sabemos: has comenzado dietas una y otra vez (con batidos, sin batidos, cetogénicas, con suplementos...) o quizás has intentado empezar por tu cuenta en casa «el próximo lunes», pero llega la noche y con ella se termina el día y la dieta que habías comenzado esa misma mañana.

Muchas veces llega gente a la consulta de nutrición en busca de ese milagro, de ese truco, de esas hormonas culpables de que no consigamos adelgazar, pero hemos de decir que en la mayor parte de los casos, la solución es mucho más simple que todos estos factores: lo que importa es lo que hagas desde el 7 de enero hasta el próximo 24 de diciembre. Efectivamente, estamos acostumbrados a empezar la operación bikini o la dieta détox tras las navidades, pero esto no sirve de nada si la balanza de todo el año se inclina más hacia las veces en las que has abandonado los buenos hábitos.

Ponte objetivos realistas y no te centres en el peso al comienzo Tener una vida activa nos ayudará a tener una mejor salud a nivel físico y mental

Un error muy común es asociar alimentarse bien con pasar hambre, dejar de lado la vida social, comer poco, tener ansiedad... esto es un arma de doble filo ya que además de hacer que en un momento u otro abandonemos esa «dieta», nos hará recuperar el peso perdido.

La pregunta es: ¿Cómo podemos ponerle remedio? Es sencillo: busca el equilibrio. Aprende a alimentarte de lunes a domingo sin tener que restringir alimentos, pasar hambre, abandonar el mismo día... disfruta de la comida saludable y busca recetas que te gusten, al contrario de lo que mucha gente piensa ¡no tiene por qué ser aburrida y monótona!

No hay que ser radicales y pensar que con esto ya no podremos tomarnos un vino de vez en cuando o comer ese trozo de pastel algún que otro día, lo importante es que crees unos hábitos saludables que puedas mantener de por vida.

¿Cómo hago esto? Es sencillo: come mucha verdura, fruta, legumbre, frutos secos, pescado, carnes blancas, lácteos, bebe agua y utiliza el aceite de oliva virgen extra como grasa principal. Prioriza el cocinado a la plancha, al vapor, al horno, hervido... y elige siempre alimentos que no estén procesados, o que lo estén mínimamente (como verdura o legumbre en conserva o congelada, latas de pescado al natural o en aceite de oliva...). Presta igual atención a lo que comes y a todo lo que no comes: de nada sirve tomar las 5 piezas de fruta y verdura, pescado a la plancha, puñadito de frutos secos... si además de todo esto comes ultraprocesados, alimentos o bebidas azucaradas o alcohol de manera habitual.

Muévete: otra de las partes de la que nos olvidamos es del ejercicio físico, tan importante como la alimentación es tener una vida activa. Esto nos ayudará a tener mejor salud a nivel físico y mental.

Quizás no sepas cómo empezar o necesites una ayuda extra para estos nuevos hábitos: no te agobies, no podrás realizar todos los cambios de golpe. Ponte objetivos realistas y no te centres en el peso al comienzo, prioriza crear buenas bases de alimentación y ejercicio físico y probablemente el cambio corporal vendrá asociado. En caso de que necesites que te asesoren sobre cómo realizarlo, recuerda que hay muchas consultas de nutrición a las que acudir.

Seguramente que al principio te costará, pero poco a poco empezarás a encontrarte mejor, con más energía, notarás que tus digestiones son menos pesadas. Además de todos los beneficios que no podemos ver (prevención de algunas enfermedades, mejora de los niveles lipídicos, control de la hipertensión...)

Si todo son ventajas, ¿qué es lo que te frena a ello? Ahora que ya sabes cuál es el «truco» y que la dieta que mejor te va a funcionar es el cambio de hábitos permanentes, es tu turno para mover ficha: ¡Anímate!