El II Encuentro de la Cultura reunirá a profesionales y agentes del sector los días 21 y 22

El Gobierno regional, en colaboración con la Asociación Riojana de las Industrias Culturales (Aricu), impulsa el II Encuentro de la Cultura de La Rioja, un foro de diálogo y formación que reunirá los días 21 y 22 de noviembre en Logroño a profesionales y agentes del sector en torno al papel de la cultura como motor de cohesión y desarrollo territorial, social y económico.

El viernes 21, en la Capilla de La Bene, el taller titulado '¿Cómo lo voy a contar?' y dirigido a concejales, técnicos y gestores locales ofrecerá herramientas para mejorar la visibilidad de los proyectos culturales locales y reforzar la comunicación entre instituciones, patrocinadores y ciudadanía.

La jornada del sábado 22 tendrá lugar en Riojafórum y se articulará en torno a un completo programa de formación, intercambio de experiencias y reflexión colectiva. Las mesas sectoriales permitirán a los participantes elegir entre distintos contenidos especializados, como estrategias de difusión, aplicación de la IA o financiación colaborativa. También se presentarán experiencias riojanas de éxito como Biblioteca Nómada o Infotactile, y la directora de Fundación Contemporánea, Sara Magán, analizará la capacidad de la cultura para transformar la sociedad y dinamizar la economía.