«Ya he encontrado mi sombra de nuevo y es agradable tenerla conmigo»

Mikel Erentxun | Músico

Mikel Erentxun responde a esta entrevista desde alguna parte de Burgos, camino de Minas de Río Tinto (Huelva), donde actuó el pasado viernes. En una semana recorrerá España de norte a sur y de nuevo al norte porque el próximo sábado lidera el cartel de la jornada en la tercera edición del MUWI Rioja Fest, que arranca el jueves. Su actuación, para presentar su nuevo disco, 'El hombre sin sombra' (2017; reedición, 2018), comenzará a las 21.30 horas en el Escenario Principal de Bodegas Franco Españolas en Logroño. Después del personalísimo 'Corazones', que empezó a componer en el hospital, tras ser operado del corazón y pasar por la UCI, 'El hombre sin sombra' suena más que nunca a Duncan Dhu, aunque con una segunda voz femenina, la de Maika Makovski.

-¿Es 'El hombre sin sombra' su disco en solitario más cercano a Duncan Dhu?

-De alguna manera la forma de grabar el disco ha sido más sencilla y básica, con escobillas y en analógico, que es el origen de Duncan Dhu. Quizá en ese concepto más natural sí que se parezca más a Duncan Dhu, pero no ha sido algo premeditado. Por otra parte, todas las canciones las he compuesto yo y en Duncan Dhu componía las canciones Diego Vasallo.

-¿Ha influido en él la esporádica reunión de Duncan Dhu en el 2016?

-Duncan Dhu siempre está presente pero creo que este nuevo disco es más algo personal, fruto de una búsqueda. 'El hombre sin sombra' lo considero un disco conceptual que parte del anterior, 'Corazones', y se complementa con una tercera parte, un nuevo disco que ya estoy componiendo.

-'Corazones' era, lógicamente, un disco más visceral. ¿Supone 'El hombre sin sombra' un encarrilamiento a su trayectoria musical?

-Los dos son discos muy personales, en este hablo mucho de amor y desamor. 'Corazones', sí, es un disco más visceral, rabioso, fruto de unas circunstancias personales y en el que por primera vez yo compuse todas las canciones. 'El hombre sin sombra' es más un disco sobre relaciones personales, de las cuales he tenido varias, y hablo sobre ellas y sus consecuencias, de lo bueno y de lo malo. También es un disco en el que he querido hacerlo yo todo, componer, cantar, tocar... de alguna manera así resulta más natural, sin influencias ajenas, más mío, en el que hablo de mí y de lo que me rodea.

-En la canción 'Héroe' se cita a sí mismo: «Siempre quedará la mañana de mañana,/lo dice la canción, lo dice el corazón,/lo dicen las palabras del viejo cantante de rock». ¿Por qué?

-Sí, cito parte de una canción mía, 'Mañana', del disco 'Ciudades de paso'. Es como un intento de reconocerme a mí mismo.

-¿Por qué se ha unido a Maika Makovski para cantar en 'El hombre sin sombra'?

-Cuando lo estábamos grabando con Paco Loco surgió esa posibilidad, darle un aire, un lado femenino, porque se habla mucho de amor, y en ese sentido Maika Makovski fue una parte esencial. Y tan bien se ha integrado que ahora en directo nos hemos visto 'obligados' a incorporar una voz femenina porque, si no, se echa de menos esa parte de las canciones.

-Ha afirmado que durante ese periodo compositivo no le gustaba su voz, algo que resulta cuando menos llamativo porque en músicos como usted, al margen de las letras o el aspecto, la voz, la forma de cantar, suele ser una importante señal de identidad.

-Sí, es así, te lo planteas y he pensado que no me gustaba mi voz, mi forma de cantar, piensas que no lo haces bien. Pero yo creo que es algo que todos los cantantes se plantean alguna vez. Creo que a John Lennon tampoco le gustaba su propia voz.

-Pero, ¿a estas alturas de su trayectoria musical, todavía pueden surgir esas dudas?

-¿Y por qué no? Al fin y al cabo soy una persona. Y precisamente porque me dedico a la música me lo planteo.

-Sus seguidores, evidentemente, estarán en desacuerdo con usted...

-Sí, afortunadamente, estarán en desacuerdo conmigo.

Rock and roll y vino

-¿Es verdad que Bunbury escuchó 'El hombre sin sombra' y le llamó preocupado por cómo estaba usted?

-Sí, es así, pero por lo que digo, el disco fue compuesto durante una época, si no de crisis, de dudas personales, existenciales. Él lo escuchó y me llamó para preguntarme qué tal estaba. Al fin y al cabo es un músico que admiro y con el que me llevo bien.

-Por tanto, ¿es usted 'el hombre sin sombra'? Y si es así, ¿ha vuelto a encontrar su sombra?

-Sí, aunque, afortunadamente, ya he encontrado mi sombra de nuevo y es agradable tenerla conmigo.

-¿Qué siente cuando integra parte de un festival musical como MUWI en la que la mayoría de grupos los forman músicos que han crecido escuchando sus canciones?

-Lo que más me gusta del MUWI es que mezcla el rock and roll con el vino, que es un maridaje perfecto. Estoy encantado de acudir a festivales musicales como éste, cuando me invitan, y en el que comparto escenario con bandas de músicos de la edad de mi hijo. Afortunadamente, el rock en España está envejeciendo bien y ahora convivimos músicos adultos, de mi generación, como Loquillo y Bunbury, por citar a dos, con otros más jóvenes. El otro día toqué después de Bunbury en el Sonorama y fue una buena experiencia. Loquillo, Bunbury y yo, por ejemplo, creo que aún tenemos cosas que aportar. Eso hace unos años no pasaba, los grupos no resistían tanto y la escena se renovaba muy rápido.