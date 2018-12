«Me emociona encontrar un libro o un guion que despierten mi curiosidad» Peter Jackson Cineasta El realizador escribe y produce 'Mortal Engines', una película de fantasía que enfrenta a ciudades sobre ruedas MARÍA ESTÉVEZ NUEVA YORK. Jueves, 13 diciembre 2018, 00:39

A Peter Jackson le fascina crear universos. En su nuevo mundo, la humanidad se ha adaptado a una nueva forma de vida sobre ruedas donde gigantescas ciudades en movimiento se atacan despiadadamente unas a otras en busca de sus recursos. No dirige él 'Mortal Engines', pero desde luego la cinta de Christian Rivers, uno de sus grandes colaboradores que debuta ahora en la dirección, lleva el sello del creador de 'Braindead' y realizador de 'El señor de los Anillos'. La protagonista es Hester Shaw, a quien da vida la actriz Hera Hilmar, que se cruza con Tom Natsworthy (Robert Sheehan), un huérfano que lucha por su propia supervivencia.

-¿Cómo ve la relación entre los dos protagonistas principales?

-Su enfrentamiento inicial es fundamental para la relación porque, obviamente, si se llevaran bien desde el principio no habría una historia. Es verdad. El drama natural necesita tener personas que se oponen violentamente entre sí y luego la historia las va uniendo lentamente. Y no es muy difícil porque son maravillosamente opuestos. Hester es antisocial, salvaje y dañada, no solo físicamente en la cara, sino que ha sido criada por un robot psicopático. No es una persona capaz de adaptarse y nunca ha tenido una relación con un ser humano real. En Tom tienes literalmente lo contrario, la historia del aprendiz alegre y divertido, optimista, un tipo que, obviamente, tiene un millón de amigos y es muy social.

-Hay muchos mensajes y uno es que nos estamos cargando el medio ambiente y el planeta.

-Bueno, no soy un tipo de mensajes. Pero hablamos del impacto inmediato del clima. El futuro que nos espera. Estamos ante una declaración de intenciones de cómo vemos el mundo. Es una especie de sin sentido, habla del consumismo, de esa voracidad por acabar con los recursos hasta llegar a comer ciudades. Es una lucha por los recursos sabiendo que en algún momento el petróleo se agotará.

-¿Cree que la historia que cuenta 'Mortal Engines' podría llegar a ser real?

-Bueno, lo que creo que es importante y la filosofía que hemos usado es si está película se ha ambientado de forma correcta, de acuerdo con un momento con el que no estamos familiarizados, ya sea en la Tierra Media o en 'King Kong', en la década de 1930 o lo que sea, o tres mil quinientos años en el futuro.

-Cuando un director como usted tiene un gran éxito con una historia como 'El Señor de los Anillos', ¿influye en las decisiones de proyectos futuros?

-No puedo pensar que cualquier cosa que haga ahora va a superar a 'El Señor de los Anillos'. Probablemente nunca volveré a hacer una película tan exitosa y estoy de acuerdo con esa idea, muy de acuerdo. Quiero hacer buenas películas, ya sean grandes o pequeñas, y siento la presión continua de hacer un buen trabajo. Pero nunca pienso que haya llegado a la cima. Lo que realmente me motiva, lo que me emociona, es encontrar un libro, una idea o un guion que despierte mi curiosidad. En este caso, leo los libros y literalmente quiero verlos en pantalla. Lo mejor, cuando eso sucede, es hacerlo tú mismo.