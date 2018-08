EMETERIO Y CELEDONIO, MÁRTIRES «El mártir es humilde. Se sabe tierra y grano que ha de morir para dar fruto. Simular o mentir no entra en sus cálculos. Que solo la verdad nos hace libres» IGLESIA Sábado, 25 agosto 2018, 23:57

Calahorra despide el mes de agosto a lo grande, celebrando a sus santos mártires Emeterio y Celedonio, legionarios ejemplares, que, convertidos al cristianismo, murieron víctimas de la persecución de Diocleciano. El poder despótico de Roma era incapaz de entender que un corazón humano es dueño de sí mismo y no rinde adoración a nadie sino a Dios. Cuando llegó el momento de tomar partido, no lo dudaron -»Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Act. 5,29)-. Y ofrecieron sus vidas antes que dar culto a unos ídolos inertes, hechos a semejanza de un Imperio de arrogante cabeza, brazo fuerte, acorazado pecho y pies de barro: rígida intolerancia y destrucción. Hermanos ellos de sangre y de bautismo, habían sido conquistados por la gracia del Padre, que no emplea otra fuerza ni promete otro reino que su amor.

El Imperio se endiosa y se lo cree. Tal es su necedad. Y se rodea de poder, de fuerza, que emplea brutalmente para imponer, garantizar su estatus buscando vanamente perpetuarse. Necia debilidad. ¿Quién puede asegurarse la existencia ni siquiera un minuto? ¿Qué guardia pretoriana ni que trono pueden garantizarnos la luz de un nuevo instante, un nuevo paso, otro latido más del corazón? ¿Qué ambición egoísta hay que no quede disuelta como el humo? ¿Qué lujo que no acabe mendigando, durmiendo a la intemperie, en un rincón?

El Imperio acapara, convierte al ser humano en instrumento para irse anexionando territorios, acumular riquezas, mantenerse en la cima -¿es eso cima?- . Al que disiente de sus normas, no obedece a sus torpes intereses lo tortura o degüella sin más contemplaciones. Y hace de su escarmiento un espectáculo, para que sepan todos que con él no se juega, que ante él todo el mundo se somete. Ciego Imperio, ¿se vio nunca que el miedo, la prisión, el tormento, hayan ganado el corazón de nadie?

El mártir es humilde. Se sabe tierra y grano que ha de morir para dar fruto. Simular o mentir no entra en sus cálculos. Que solo la verdad nos hace libres. Pero en su pequeñez tiene conciencia de ser hijo de Dios y, por lo tanto, de que morir de amor es la manera más bella, más hermosa, más plena de ser hombre. ¿Qué podría temer? ¿Qué frío acero, fuego mortal o fiera despiadada podría arrebatarle su filiación divina, su dignidad sagrada irrevocable?

Un mártir es testigo del amor, es amor sin condiciones. Y no será capaz de odiar a nadie, ni a su propio verdugo, sabiendo que es su hermano, nacido de Dios Padre en esta tierra, casa común de todos y de nadie. Le duele su ignorancia mucho más que las penas que le inflige. Por eso lo perdona y hasta ofrece sus terribles tormentos y su muerte como vía fraterna de esperanza y oportunidad de conversión.

Las atónitas aguas del río Cidacos fueron fieles testigos del martirio. Y nos hablan aún. Su transparencia refleja aquella fe viva y fecunda y sigue recordándonos que ofrecer, dar la vida hasta el último aliento por amor al Señor y a los hermanos no es perderla, es ganarla. Lo del ciento por uno queda corto para explicar la dicha del encuentro con Dios ya en esta vida, no digamos después.

En sus orillas, regadas por la sangre de estos santos, Patronos nuestros ya, la Iglesia Catedral, la Iglesia Madre de esta diócesis nuestra de Calahorra y la Calzada-Logroño sigue engendrando, dando a luz cristianos por el agua, el Espíritu. El Imperio, ya lo dijo María, no podrá vencer nunca a la humildad.