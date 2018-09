«Elegir un personaje ya es un acto político» Juliette Binoche, ayer en el Festival de San Sebastián. :: J. E. / efe La francesa acude al Festival de San Sebastián con las películas, 'High Life' y 'Vision', que aceptó sin «conocer el guión» Juliette Binoche Actriz JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:56

Juliette Binoche (París, 1964) visita el Festival de Cine de San Sebastián con dos películas a concurso. Hoy presentará 'High Life', el último trabajo de su compatriota Claire Denis, y ayer defendió en solitario 'Vision', de la japonesa Naomi Kawase, que no pudo viajar al Zinemaldia por problemas de salud. La naturaleza cobra una importancia esencial en este filme en el que la actriz gala encarna a una periodista que vuelve a Japón en busca de la 'visión', una planta de propiedades curativas y, al mismo tiempo, debe enfrentarse al recuerdo de un doloroso pasado.

-Sus dos películas de la Sección Oficial están dirigidas por mujeres. ¿Cada vez hay más personajes femeninos complejos porque las directoras y guionistas van ganando terreno?

-Sí, eso está muy bien, pero también haría falta que hubiese directores y directoras en lugares como África para que pudiésemos escuchar la voz de los más débiles: cualquier persona que permanece en el mundo necesita hacerse escuchar para, después, cambiar su situación y mejorar su vida.

-Los festivales cumplen un papel cada vez más activista y político. ¿Un actor debe utilizar su voz como altavoz frente a la injusticia?

-Desde el instante en que un actor elige hacer un determinado papel en una película, eso es ya un acto político y está enviando un mensaje. Pienso que debe existir una coherencia entre las películas que eliges y el modo en que vives: lo que escoges implica estar mandando un mensaje político.

-Su personaje dice que tenemos una parte agresiva dentro del cerebro que ha evolucionado muy lentamente. ¿Cree que el mundo evoluciona demasiado despacio?

-Una de las imágenes que más me emociona de la película es la de esa mujer que, desde su experiencia, habla con un chico, todavía joven: se lo dice al oído, sin agresividad, como si fuera un secreto que le cuenta para que no se le olvide jamás. Estoy convencida de que todos tenemos dentro de nosotros una forma animal que nos lleva a querer conquistar cosas y a tener agresividad, y debemos tomar conciencia para que eso cambie. Quizá esta película no sea perfecta, pero aborda cosas fundamentales como la necesidad de volver a conectar con la naturaleza, las sensaciones y las percepciones.