EL RÍO VICENTE ROBREDO GARCÍA Sábado, 28 julio 2018, 23:00

Uno de los primeros deberes escolares de aquella nuestra infancia era aprender el nombre de los ríos. Eran como las venas de la tierra y había que saberlos de memoria, para empezar a situarse e ir conociendo el mundo. Pero era el nuestro, el que alegraba nuestro pueblo, corría a nuestro lado, crecía y palpitaba con nosotros el río que en verdad nos importaba.

El río es un reflejo de la vida. «Corrientes aguas, puras, cristalinas, / árboles que os estáis mirando en ellas», decía Garcilaso. Y se quedaba corto. Que no solo los árboles, las nubes, los pájaros, las flores se miran en sus aguas. También el corazón del ser humano. Y no solo se mira; se recobra, se deja acompañar por sus murmullos, se mece en el más fiel de los olvidos, consuela en sus caricias las heridas que arrastra la memoria.

El río es un recreo. ¿Quién no se ha descalzado, no ha hecho presas para amansar el agua, remansarla y sumergirse en ella? ¿Quién no se ha entretenido con los peces, hecho barcos de vela con cortezas de pino, para depositarlos luego en la corriente y mirarlos perderse allá en la lejanía? ¿Quién no se ha detenido a oír croar las ranas o ver a la culebra combatir con la trucha? ¿Quién no convirtió en flechas sus varitas de mimbre o no quedó prendado de unos juncos, de la flor del jabón, la hierbabuena?

El río es un amor. Nos enamora desde el primer instante, es un flechazo que nos va desangrando sutilmente, ungiéndonos -esposos- de su brisa. Es un cauce feliz, un caballero de una fidelidad a toda prueba. Su presencia es la gracia, es el respiro que acuna la jornada. Las mañanas, las noches son su reino, que no abandona nunca. No hay distancia que pueda separarnos. Se viene con nosotros o se queda allá donde quedemos o vayamos. Y volvemos a él: siempre se vuelve al lecho de los sueños. Sumergidos en él y él en nosotros, salvamos todo escollo, toda prueba.

El río es un regalo de lo alto. Baja desde la sierra dando saltos bordados de alegría. La Demanda, vivero de virtudes, desparrama los dones más hermosos de su maternidad siempre abundante, rica, obsequiosa, ubérrima. La Demanda, fecunda en manantiales, regatos, arroyuelos, veneros, torrenteras: fertilidad piadosa que nos cubre con el más puro armiño de sus nieves, para dársenos luego, leche y beso de nodriza sin mácula.

El río es un juglar. Su cancionero recoge los latidos de la tierra, los va vertiendo en voz de pueblo en pueblo, en brisa de alma en alma. Quien ha oído una vez su honda cantiga no la olvida jamás, duerme con ella, se despierta con ella y no hará nada sin su consentimiento.

El río es más allá. Que lo vivido, siendo hermoso y querido no le basta. Quiere seguir creciendo, recogiendo caudal, iluminando las sombras del viajero; vivir para seguir acompañando, vertiendo trascendencias. El río es sed de mar, mas cuando avista la arena de la playa, vuelve la vista atrás, rememorando las cumbres, las tormentas, los ojos de los puentes traspasados, el trino de los sauces, las cascadas...

El río es un misterio. A veces impresiona, arrastra en su crecida cuanto encuentra; a veces se hace niño, se sumerge, casi desaparece de la escena; otras, adolescente ensimismado, siente pudor y calla. El río nos celebra y nos cuestiona. Ya nos dijo el Rabí de Galilea que no hay persona humana que no lleve un río de agua viva y eterna en su interior.