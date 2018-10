La educación no reglada cumple 30 José María Crespo y Ángela Yrureta. La Asociación de Amigos del Plus Ultra inaugura un nuevo curso con un recital de voz, música y danza Viernes, 26 octubre 2018, 23:38

La Asociación de Amigos del Plus Ultra celebró ayer la apertura del nuevo curso 2018-19 en el Centro Cultural Caja Rioja-Bankia de Gran Vía en Logroño con un recital de la soprano Nerea Elorriaga acompañada del acordeonista Raúl Jiménez y el bailarín David del Rey. A la cita acudieron numerosos alumnos del centro de enseñanza no reglada que este año cumple su trigésimo aniversario. Por eso su presidenta, Elvira Mendoza, anunció ayer en su discurso de inauguración que, desde octubre hasta mayo de 2019, el último jueves de cada mes celebrarán una charla y la primera será el próximo día 25 con una conferencia de Federico Soldevilla, presidente de la asociación Amigos de La Rioja, sobre el Logroño más sorprendente.

Elvira Mendoza estuvo acompañada en primera fila por los concejales del Ayuntamiento de Logroño Félix Francisco Iglesias del Valle (Transporte Urbano, Tráfico y Vías Urbanas) y Julián San Martín (Ciudadanos). La presidenta de la asociación Amigos del Plus Ultra informó de que para este curso han ofertado 180 cursos, aunque no todos se van a poder impartir por falta de quorum, pero la matrícula sigue abierta en todos. Mendoza agradeció la ayuda a los socios, patrocinadores (Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño), colaboradores (Fundación Caja Rioja-Bankia e IES Sagasta), profesores y alumnos. «Nunca hemos escatimado esfuerzos para trabajar por la educación no reglada», advirtió la presidenta, subrayando que la entidad está «volcada en la cultura».

Procurando que todo saliera bien estuvieron el responsable del Centro Cultural Caja Rioja-Bankia de Gran Vía, Carlos Fuentes, y el periodista Antonio Egido, quien actuó de presentador del evento y expuso que «estamos hablando de aprendizaje, encontramos diariamente la cultura, quitando horas al ocio y tiempo a la jubilación».

En primeras filas, atendiendo a lo que se decía, estuvieron algunos miembros de la junta directiva del Plus Ultra, como Bernardo Angulo, Pilar Muñoz Lopera, Rosa Herrero y Gloria Burgaleta, algunos de ellos también profesores de la institución. A un lado, también cerca del escenario, se situó el alumno José Muñoz junto a Milagros Solano. Además, en las primeras filas también se sentaron Julia Barragán, M.ª del Carmen Muñoz y Ana Hervías, mientras que en segunda y tercera se encontraban Raquel Fernández, Carmen Ortiz, Julia Marín y Julia de Martín.

En familia acudió Sheila Uzqueda, hija de Taquio Uzqueda, junto a sus dos hijas, Carlota Maguregui y Ana Dickson, así como con Andrés Dickson y Pilar Muñoz. A punto de empezar el acto llegaron José M.ª Costa y M.ª del Carmen Rodríguez Ortiz. También asistieron al acto José M.ª Crespo y Ángela Yrureta por una parte, Amelia Hernáez y Puri Capellán por otra y Pilar Ruiz, María Jesús Sarralde y Rosa Pedraz.