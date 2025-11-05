LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

CRÍTICA MUSICAL

Nueva y brillante savia musical

Eduardo Aisa

Eduardo Aisa

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:17

Comenta

Fui a la Gonzalo de Berceo para ver a la joven violinista riojana Patricia Muro, que, tras una brillante preparación en España, lleva años formándose ... y trabajando en varias ciudades europeas, y lo que me encontré es un formidable cuarteto de cuerda suizo, con sonido y personalidad propios, que nos dejó impresionados a los numerosos espectadores que llenábamos la sala a hora tan incómoda. He dicho cuarteto suizo porque se fundó y tiene su sede en Basilea, pero realmente es un cuarteto internacional integrado por la violinista japonesa Kanon Miyashita, la violinista riojana Patricia Muro, la viola francesa Élise Hiron y la italiana Lea Galasso al violonchelo, que mantiene una intensa actividad que les ha llevado a actuar en numerosos países europeos y prestigiosos festivales.

