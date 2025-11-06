LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Crítica de música

Generoso y potente recital de piano

Eduardo Aisa

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:26

Había hambre en Logroño de pianismo del bueno, así que la presencia del famoso pianista alemán Christian Zacharias concitó la asistencia de abundante público, que ... prácticamente llenaba la sala de cámara de Riojafórum. El programa propuesto era de una generosidad extrema, con casi dos horas de música, por supuesto sin partitura, y una curiosa selección de autores de todas las épocas, arrancando con la Sonata en Sol mayor, Hob. XVI:39 de Joseph Haydn, en la que comenzamos a paladear su afamada pulcritud y transparencia en el fraseo, que brillaba de forma especial en el Allegro con brío inicial, con todos sus aristocráticos adornos, así como en el Adagio también bellamente ornamentado, para deslumbrarnos de energía en el vertiginoso Prestissimo final, donde sus larguísimos dedos volaban con precisión y elegancia por el teclado. Curiosamente, en la otra sonata de Haydn, la Sonata en Do mayor, Hob.XVI:48, abandonó en cierto modo su estilo clásico y aparecieron contrastes claramente románticos, así como vigorosos diálogos entre las dos manos marcadamente beethovenianos, que dieron un atractivo y renovado aspecto a lo que siempre hemos considerado 'estilo Haydn'. El Rondo (Presto) final dio lugar a la mayor demostración de virtuosismo de todo el concierto, con una brillantez epatante. Sólo hubo algo que me hubiera gustado mejorar, el excesivo uso continuado del pedal de resonancia, que enmarañaba algo el sonido.

