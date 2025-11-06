Generoso y potente recital de piano

Había hambre en Logroño de pianismo del bueno, así que la presencia del famoso pianista alemán Christian Zacharias concitó la asistencia de abundante público, que ... prácticamente llenaba la sala de cámara de Riojafórum. El programa propuesto era de una generosidad extrema, con casi dos horas de música, por supuesto sin partitura, y una curiosa selección de autores de todas las épocas, arrancando con la Sonata en Sol mayor, Hob. XVI:39 de Joseph Haydn, en la que comenzamos a paladear su afamada pulcritud y transparencia en el fraseo, que brillaba de forma especial en el Allegro con brío inicial, con todos sus aristocráticos adornos, así como en el Adagio también bellamente ornamentado, para deslumbrarnos de energía en el vertiginoso Prestissimo final, donde sus larguísimos dedos volaban con precisión y elegancia por el teclado. Curiosamente, en la otra sonata de Haydn, la Sonata en Do mayor, Hob.XVI:48, abandonó en cierto modo su estilo clásico y aparecieron contrastes claramente románticos, así como vigorosos diálogos entre las dos manos marcadamente beethovenianos, que dieron un atractivo y renovado aspecto a lo que siempre hemos considerado 'estilo Haydn'. El Rondo (Presto) final dio lugar a la mayor demostración de virtuosismo de todo el concierto, con una brillantez epatante. Sólo hubo algo que me hubiera gustado mejorar, el excesivo uso continuado del pedal de resonancia, que enmarañaba algo el sonido.

Entre las dos sonatas de Haydn, interpretó nada menos que los seis Momentos Musicales D.780 de Franz Schubert, media hora de exquisita música en la que nuestro intérprete desgranó todo su repertorio de virtudes pianísticas: articulación de suprema elegancia en el primero, sobriedad y recogimiento enfrentados a la agitación en el segundo, gracia reposada en el archiconocido número tres, acentuación dramatizada en el cuarto, resplandeciente energía en el quinto con potente rivalidad entre las dos manos y una lección de poesía musical en el sexto. Una demostración de magisterio pianístico auténtico, sin aspavientos ni fútiles exhibiciones gimnásticas.

Para mí, el concierto podía haber terminado perfectamente aquí, después de una hora repleta de incontables bellezas, porque, cuando llegó la segunda parte, tras un descanso del intérprete, confieso que me sentí absolutamente perdido. Se supone que deberíamos apreciar la disparidad entre el barroco francés de François Couperin o el italiano de Domenico Scarlatti frente al estilo ecléctico moderno de Francis Poulenc, en pleno siglo XX, pero parecía que Zacharias disfrutaba homogeneizando estilos, hasta el punto de parecer obras del mismo autor. No es el primer pianista que pasa por la 'túrmix' obras de diferentes épocas y autores, hasta que suenan más o menos parecido, de hecho, los últimos conciertos de Ivo Pogorelich en Logroño fueron un ejemplo de extravagancia en la búsqueda de esa uniformidad. Sin embargo, en el caso de Zacharias, parecía, más que una excentricidad, una personal exploración en el universo sonoro del piano de esas épocas. La verdad es que daba gusto observar y disfrutar la limpieza sonora, la exquisitez de pulsación, la belleza de matices, la rica acentuación que utilizaba en cada obra, aunque no supiéramos qué era lo que estaba interpretando. Esa es la maravilla de los genios del teclado, que son capaces de extraer tesoros inesperados sea lo que sea que toquen. El concierto resultó una extraordinaria demostración de calidad musical y formidable resistencia de este fabuloso pianista, que a sus 75 años es capaz de seguir maravillándonos con su pulcritud interpretativa y su cristalina elegancia ¡durante dos horas completas! ¡Gracias, maestro!