Durex pide retirar 14 lotes de preservativos susceptibles de sufrir roturas

Madrid. La Agencia Española del Medicamento, a petición de Durex, ha ordenado la retirada del mercado español de 14 lotes de preservativos de esta marca al haber detectado la compañía británica deficiencias de fabricación que aumentan la posibilidad de que se produzcan roturas en los condones durante su uso.

Los productos retirados son 14 lotes concretos de 'Durex Real Feel' y 'Durex Sin Látex' -su numeración exacta está tanto en la página web de la Agencia como en la de Durex-, fabricados entre enero y marzo de 2018 y que caducan de diciembre de 2020 a febrero de 2021. Los test internos del fabricante detectaron que estas partidas podían no llegar en condiciones óptimas de seguridad a la fecha de caducidad (tres años), porque «no cumplen con los requisitos de presión de rotura hacia el final de la vida útil del producto». Se trata de dos tipos de preservativos hechos con látex sintético (poliisopreno) y los lotes retirados del mercado en toda Europa por igual motivo ascienden a 61.

La compañía ya ha comunicado el error detectado y la numeración de los lotes a todos los distribuidores, farmacias y comercios que los recibieron en España y otros países europeos, para que procedan a su retirada y entrega al fabricante.

No obstante, como se trata de partidas que por su fecha de fabricación ya pueden haber sido adquiridas por los usuarios, la Agencia del Medicamento aconseja a los particulares que comprueben si los preservativos de Durex que tienen en su poder son de estos tipos y lotes y, en ese caso, que no los usen. Si los particulares cuentan con la caja original, solo tienen que dirigirse a cualquier farmacia, donde le cambirán el paquete por otro envase equivalente de la misma marca o les devolverán el dinero. Si no disponen de la caja, pueden llamar al teléfono 900300026 (atención al cliente de Durex) para que le indiquen la forma en que pueden canjear el producto o compensarles.

Durex aseguró a la Agencia del Medicamento que solo estos 14 lotes concretos son los que tienen deficiencias de seguridad y deben de ser retirados. La compañía garantiza la seguridad de todos sus productos porque somete cada preservativo a un test electrónico y porque, además, como ocurrió en este caso, escoge muestras aleatorias de cada lote para realizar pruebas más exhaustivas de control de presión de rotura y de ausencia de porosidades, para asegurarse de que no vende partidas deficientes.