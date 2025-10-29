Los dos sospechosos detenidos han reconocido parcialmente su participación en el robo del museo del Louvre No hay nada que permita afirmar que los delincuentes contaron con algún tipo de complicidad dentro del museo, según la fiscal de París

La investigación sobre el robo del museo del Louvre avanza, aunque las joyas todavía no han sido encontradas por la policía. Los dos sospechosos del robo detenidos el pasado sábado en las afueras de París «han reconocido parcialmente su participación en los hechos ante los investigadores», anunció Laure Beccuau, la fiscal de París, diez días después del robo del siglo.

La fiscal anunció que tras la detención el pasado sábado de dos de los cuatro delincuentes que participaron en el espectacular robo se han producido «grandes avances» en la investigación. En el caso participan un centenar de investigadores que trabajan «día y noche» para dar con los delincuentes y las joyas robadas.

Beccuau confirmó que el ADN fue clave a la hora de identificar a los dos detenidos, de 34 y 39 años de edad, por su presunta participación en el robo en el Louvre del pasado 19 de octubre.

La fiscalía de París ha solicitado al juez de libertad y detención la prisión preventiva para los dos sospechosos de haber participado en el espectacular robo de las joyas de la Corona de Francia a plena luz del día y con el museo abierto al público.

El primero de los sospechosos, de nacionalidad argelina y residente en Francia desde 2010, fue detenido el sábado pasado en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle (CDG) cuando se disponía a coger un vuelo a Argelia «sin billete de vuelta a Francia», precisó la fiscal. En el momento de su detención estaba en paro. Ya había sido condenado anteriormente por robo.

El segundo sospechoso, de nacionalidad francesa, fue detenido cerca de su domicilio. Nada parece indicar que quisiera también fugarse al extranjero, como algunos medios de comunicación habían publicado días antes.

Este presunto segundo ladrón de las joyas del Louvre tiene antecedentes por robos con agravante y se encontraba en control judicial por un robo anterior. Su ADN fue hallado por la policía científica en una de las vitrinas del museo que contenía las joyas y en otros objetos abandonados por los ladrones en su huida.

Se sospecha que los dos detenidos fueron los que se introdujeron en la galería de Apolo del museo del Louvre para robar las joyas de la Corona de Francia. Los ladrones llevaban chalecos amarillos para hacerse pasar por obreros que realizaban obras en el museo. Con la ayuda de un montacargas y un radial, robaron las joyas expuestas en dos vitrinas y volvieron a salir rápidamente por la ventana por la que habían entrado.

«Las joyas aún no están en nuestro poder: quiero mantener la esperanza de que se recuperen y puedan ser devueltas al Museo del Louvre y a la nación», dijo Beccuau. «Estas joyas ya no se pueden vender. Cualquiera que las compre sería culpable del delito de ocultación. Todavía hay tiempo para devolverlas», pidió la fiscal a los posibles compradores de las joyas o de las piedras preciosas que contienen.

Por el momento, «no hay nada que permita afirmar» que los cuatro delincuentes que participaron en el robo «contaron con algún tipo de complicidad dentro del museo», señaló la fiscal de París, que no quiso dar más detalles sobre el caso porque la investigación sigue en marcha.

Los ladrones robaron ocho joyas de la Corona de Francia, entre ellas un collar de esmeraldas de la emperatriz María Luisa y el collar y los pendientes de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia.

Sin embargo, en su huida, los ladrones perdieron en el exterior la corona de la de la emperatriz Eugenia de Montijo, una aristócrata española que fue la última emperatriz de Francia y esposa de Napoleón III. Esta corona ha quedado muy dañada y será «delicada» su restauración, lamentó la fiscal.

Las joyas robadas, de las que se ignora su paradero, han sido valoradas económicamente por la conservadora del museo del Louvre en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.

