«El dolor crónico está ligado a creenciasante las que nos sentimos indefensos»

El fisioterapeuta Óscar Rodríguez Nogueira imparte hoy en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño una conferencia sobre cómo vivir con dolencias permanentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera desde el 2007 al dolor crónico como una enfermedad y un grave problema de salud pública que afecta a una de cada cinco personas en el mundo (a 6 millones de adultos en España). Su efecto resulta devastador, no sólo porque disminuye la calidad de vida de quienes lo padecen al repercutir en su salud física y emocional; sino que dificulta su participación plena en la vida social y mengua su capacidad de trabajar de forma productiva. El prestigioso fisioterapeuta y profesor de Fisioterapia en Salud Mental en la Fundación Universitaria del Bages (Barcelona), Óscar Rodríguez Nogueira, imparte hoy a las 19.30 horas en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño (Portales, 48) la charla 'Vivir con dolor crónico', promovida por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja.

-¿Cómo limita el dolor crónico el día a día de quienes lo sufren?

-El dolor constituye una experiencia biopsicosocial, ya que limita a la persona a nivel físico y mental, puesto que le cambia la manera de pensar y de lo que uno cree que puede hacer. Esto repercute a nivel social, dado que deja de acudir a actos a los que antes iba o está más triste o enfadado.

-¿Cómo puede ayudar la fisioterapia a estos pacientes?

-Los últimos estudios sobre neurociencia señalan que el dolor crónico lo produce el sistema nervioso como un mecanismo de defensa ante algo que cree que le está atacando. Entonces se facilita la entrada de impulsos dolorosos o que el cerebro piensa que son dolorosos. Es como si evaluara peligros donde no los hay. Ante esta situación, la fisioterapia tiene que ser activa restando sensibilidad a los movimientos o actos que puedan ser dolorosos para el paciente. Las técnicas pasivas, el masaje o el calor no están surtiendo efecto.

-Hay quienes consideran el dolor crónico una 'plaga' de nuestra sociedad. ¿A qué obedece esto?

-Influye que cada vez hay más trastornos mentales como depresiones o ansiedad. Así, el dolor crónico está un poco ligado a pensamientos y creencias ante las que nos encontramos un poco indefensos. Y las técnicas que se emplean con más asiduidad para hacerle frente son las externas, como la medicación o las técnicas pasivas, cuando deberíamos cambiar de paradigma y empezar a hacer que el paciente se mueva y cambie también las creencias acerca de lo que le está pasando.

-Este año, el Día Mundial de la Fisioterapia se centró en divulgar el importante papel que pueden jugar los profesionales de este ámbito en el tratamiento de algunos trastornos relacionados con la ansiedad y la depresión. Sin embargo, se sigue asociando más la fisioterapia a las contracturas que a la salud mental.

-Sí, aunque en un dolor crónico puede que los tejidos ya se hayan curado, pero seguimos sintiendo ese dolor. Y la fisioterapia activa puede ayudar. Hay que trabajar desde el 'tú puedes hacerlo', para que el paciente se ponga a ello. Porque cuando cree que no puede, resulta complicado que lo termine haciendo. Y luego consiste en ir poco a poco aumentando los objetivos, el movimiento y el ritmo en esa zona que está emitiendo esa sensación de dolor.

-¿Por qué cada vez se contabilizan más personas con dolor crónico en España?

-Probablemente porque los tratamientos que se dan en Atención Primaria a los pacientes no sean los adecuados. Entonces tendemos a cronificar cosas. Aunque no es culpa de los médicos porque no tienen tiempo más que para recetar una pastilla. Creo que la fisioterapia tendría que comenzar a actuar en primera instancia y tratar a la persona de forma integral, no mirarle un dolor de espalda en concreto. Sobre todo en personas que llevan varios años con dolor.

-¿Cuáles son los dolores crónicos más comunes y cómo deberían abordarse?

-Las lumbalgias (el 80% de las cuales son inespecíficas), las migrañas, la artrosis, la artritis... El camino consiste en explicar al paciente lo que le pasa y ponerle un tratamiento activo a partir de cosas que le gusten y le hagan sentirse bien. Se marcan unos objetivos concretos y poco a poco se van elevando con el fin último de retornarlo al ámbito social.